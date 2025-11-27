Blümel odehrál v New Yorku jen dvě střídání. Navíc v tom druhém chyboval při přechodu do útočného pásma a Islanders zanedlouho skórovali.
Pětadvacetiletý křídelník chvíli klečel na ledě, ale nezdálo se, že by pro něj měl zápas vinou zranění skončit. Nakonec to tak ovšem dopadlo, ještě během utkání Bruins na sociální síti X oznámili: „Blümel se do dnešního duelu už nevrátí.“
Jako důvod uvedli zranění v dolní části těla, což po konci střetnutí potvrdil i trenér Marco Sturm. „Více ale budeme vědět až ve čtvrtek. Nicméně to vypadá, že nám nějakou dobu bude chybět,“ prohlásil.
Zřejmě tak nejde o drobnost, byť trvání absence Boston teprve oznámí.
Tak jako tak je to pro Blümela další rána. V této sezoně už několikátá.
Tu první kousal na konci kempu před začátkem sezony, kdy ho Bruins poslali na farmu. Nevešel se jim do čtyř formací, Sturm doufal, že ukáže větší sílu směrem dopředu.
„Ale to neznamená, že je to pro něj konec. Jsem si docela jistý, že se mu příležitost znovu naskytne,“ dodával však.
Na farmě se Blümelovi tradičně dařilo a přestože dostávali příležitost nejdříve jiní hráči, i on se v polovině listopadu dočkal povolávacího rozkazu do NHL.
Boston o jeho ofenzivních schopnostech dobře věděl, proto ho nezametl do čtvrté lajny, ale rovnou do druhé k Pavlu Zachovi. Odehrál v ní dva zápasy, na ledě v obou případech strávil zhruba 13 minut.
Nedá se říct, že by Blümel zrovna exceloval, i tak ho ale Sturm po změně v sestavě ještě povýšil spolu se Zachou do prvního útoku k Davidu Pastrňákovi.
„Přesně tohle jsem si přál, když jsem tady podepisoval. Úžasný moment!“ rozplýval se Blümel. „Budu se pro ně snažit vyhrát nějaké souboje, předložit jim puk a pak ještě doufat, že mi ho vrátí,“ přál si.
„A já doufám, že mu to pomůže. Tvrdě na sobě maká, je to fajn kluk. A vidím, jak se o něj Zacha s Pastrňákem starají, berou ho spolu i na večeři. Doufám, že česká formace odehraje dobrý zápas,“ říkal Sturm před mačem v Los Angeles.
Blümel na západě USA poprvé zažil pocit vítězství v barvách Bostonu (2:1P). Mezi mantinely bruslil dokonce přes 15 minut, jednou napálil puk do tyče, byl však také u jediného inkasovaného gólu. I tak ale Sturm hlásil: „Myslím, že česká lajna hrála docela dobře.“
Další utkání na ledě San Jose ale Blümel sledoval jen z tribuny. Další ťafka. Do sestavy se vracel švédský centr Elias Lindholm, místo českého forvarda obsadil Marat Chusnutdinov.
Na duel proti Islanders se Blümel zase vrátil k českým parťákům, jenže po dvou střídáních musel odstoupit. Třetí direkt.
Určitě si přál ve čtyřech zápasech ukázat víc než jen čtyři střely na branku, zvlášť když duely odehrál v prvních dvou lajnách.
Teď si dá na nějakou dobu nucenou pauzu. A pak se uvidí, jestli se vrátí zpátky do sestavy Bostonu, nebo na něj nezbude místo a zamíří zase na farmu.