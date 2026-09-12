S Frolíkovou tvoří pár několik let a už společně vychovávají dceru Antonii, která se narodila na Štědrý den v roce 2024. Jejich vztah navíc spojuje i fotbal. Frolíková v minulosti hrála za Spartu, jejíž dres oblékal a stále obléká také Ryneš. Kristýna navíc společně s dcerou Antonií pravidelně chodí Ryneše podporovat přímo na Letnou.
Pražanům se v úvodu sezony příliš nedaří, a tak má Ryneš alespoň v osobním životě důvod k velké radosti.
Na hřišti přitom rodák ze Šumavy rozhodně nezahálí. Z pozice obránce v šesti ligových zápasech této sezony má na kontě jeden gól a jednu asistenci, další asistenci přidal v MOL Cupu proti Žižkovu. Nejvíce se mu povedl úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu, ve kterém si připsal gól i asistenci a letenští zvítězili 2:1.
Na oznámení zásnub rychle zareagovali i jeho fotbaloví kamarádi. Mezi gratulanty v komentářích nechyběli Adam Karabec, Tomáš Schánělec nebo fotbalový pár Václav Sejk s Gabrielou Šlajsovou.