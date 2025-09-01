Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

  13:07aktualizováno  13:07
Návrat zkušeného útočníka Matěje Vydry do fotbalové reprezentace po čtyřech letech se nekoná. Třiatřicetiletý kapitán Viktorie Plzeň musel pozvánku kvůli zranění odmítnout. V kádru ho pro páteční kvalifikační zápas v Černé Hoře nahradil nováček Adam Karabec, který hostuje ze Sparty ve francouzském Lyonu. Národní mužstvo ještě v pondělí sehraje přípravu se Saúdskou Arábií.

Plzeňský útočník Matěj Vydra proměňuje pokutový kop. | foto: Petr EretMAFRA

„Je to pro nás nepříjemná situace. Matěj hraje v dobré formě a věřili jsme, že pomůže i národnímu týmu,“ uvedl Hašek, jehož svěřenci se v poledne sešli v Praze.

Vydra hrál v českém dresu naposled kvalifikaci o postup mistrovství světa 2022, tenkrát ještě patřil do kádru Burnley, účastníka anglické Premier League.

Ale od podzimu 2021 se už nominace nedočkal. Vážně si poranil koleno a rok nehrál. Mezitím po skončení smlouvy v Anglii přestoupil do Plzně, kde byl zpočátku spíš náhradníkem.

Tahounem a stabilním útočníkem byl až v minulé sezoně. Výbornou formu si udržel, stal se kapitánem. V úvodních sedmi kolech dal pět branek, což je společně se sparťanem Albionem Rrahmanim nejvíc ze všech.

„Pozvánku by dostal už minule a předminule, ale měl zdravotní problémy. Bylo lepší, aby se doléčil,“ řekl trenér Ivan Hašek.

V sobotu nastoupil do ligového zápasu v Liberci (1:1), podílel se na jediném plzeňském gólu, ale utkání kvůli svalovému zranění nedohrál, střídal dvanáct minut před koncem.

Znovu ho tedy reprezentační pozvánka míjí kvůli zdraví.

Adam Karabec z Lyonu (vlevo) a Pierre-Emile Hojbjerg z Marseille

Dostává ji dvaadvacetiletý Karabec, který může v národním týmu debutovat. Dosud nastupoval za jedenadvacítku, v níž absolvoval tři mládežnická mistrovství Evropy. Kariéru rozjel ve Spartě, s níž vyhrál dva tituly a český pohár.

V minulé sezoně hostoval v německém Hamburku a současně působí v Lyonu, kde se před týdnem ve druhém kole francouzské ligy také gólově prosadil.

Při nedělním vítězství v derby s Marseille (1:0) pak rozjel akci, na jejímž konci byl slavící spoluhráč Pavel Šulc. Karabec naskočil v základu a střídal v nastavení.

