Matematik trefil tři vítěze fotbalového MS v řadě. Koho favorizuje tentokrát?

  17:21aktualizováno  17:21
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Předpovědi před fotbalovým mistrovstvím světa bývají často jen zbožným přáním fanoušků. Německý matematik Joachim Klement však zaujal tím, že správně určil vítěze posledních tří šampionátů. Teď ukázal na tým, který má podle jeho modelu triumfovat v letošním roce.
Lionel Messi z Argentiny líbá trofej pro světové šampiony.

Lionel Messi z Argentiny líbá trofej pro světové šampiony. | foto: AP

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Klementův model předpověděl triumf Německa v roce 2014, Francie v roce 2018 i Argentiny na šampionátu o čtyři roky později. Tentokrát podle jeho výpočtů získá historicky první titul mistrů světa Nizozemsko.

Přitom právě nizozemský národní tým bývá často označován za jednoho z největších smolařů světového fotbalu. Ve finále mistrovství světa se představil už třikrát, na trofej ale stále čeká.

Trefí se matematik i počtvrté?

Klement svůj model sestavil na základě několika proměnných. Zohledňuje například velikost populace, ekonomickou úroveň země, postavení fotbalu ve společnosti, kvalitu sportovní infrastruktury nebo aktuální sílu reprezentace podle světového žebříčku. Součástí výpočtu je ale i faktor náhody, který sám matematik považuje za velmi důležitý.

Podle jeho prognózy by Nizozemsko mělo na cestě turnajem vyřadit mimo jiné Španělsko a ve finále porazit Portugalsko. To by se podle modelu mělo postarat o překvapení v podobě vyřazení Anglie.

Přestože mu předchozí tři předpovědi vyšly, Klement své výpočty nepřeceňuje. Naopak opakovaně zdůrazňuje, že fotbal zůstává natolik nepředvídatelný, že jeho model nelze brát jako záruku úspěchu.

„Je to loterie. Pokud někdo sází na budoucího mistra světa na základě mé předpovědi, už mu není pomoci,“ uvedl pro německý magazín Der Spiegel.

Sám přitom přiznává, že byl v šoku už při své první úspěšné predikci. Když jeho model v roce 2014 označil za favorita Německo, většina expertů upozorňovala, že žádný evropský tým dosud nevyhrál mistrovství světa pořádané v Jižní Americe. O to zajímavější pro něj bylo, když se předpověď skutečně naplnila.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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