Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kdo je nový přítel Vonnové? Společné foto sdílel už dávno, lyžování mu vzalo matku

  14:37aktualizováno  14:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem. | foto: Instagram/@lindseyvonn

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Francouzský lyžař Matthieu Bailet
32 fotografií
Hvězda alpského lyžování Lindsey Vonnová je zamilovaná. Minulý týden potvrdila vztah s o jedenáct let mladším francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem. Ten se obdivem k olympijské šampionce nikdy netajil. První společnou fotografii zveřejnil už před několika lety.

Vonnová sdílela na sociálních sérii snímků z romantické letní dovolené u moře. O jejich vztahu se přitom spekulovalo už od jara, kdy spolu dvojice trávila čas v New Yorku. Ani jeden z nich se tehdy ke zprávám nevyjadřoval, nyní ale Vonnová dohady definitivně ukončila.

Americká lyžařská legenda byla oficiálně sama od rozchodu s podnikatelem Diegem Osoriem v roce 2025. Letos na jaře v rozhovoru pro časopis People přiznala, že pro člověka mimo svět vrcholového sportu není snadné porozumět jejímu životnímu tempu.

V případě Baileta však tento problém odpadá. Francouz se stejně jako Vonnová pohybuje na nejvyšší sportovní úrovni a specializuje se především na sjezd a super-G. Francii reprezentoval na olympijských hrách, mistrovství světa i ve Světovém poháru.

Narodil se 23. dubna 1996 v Nice. Jeho cesta k profesionálnímu lyžování ale nebyla snadná. Když mu bylo devět let, zasáhla rodinu tragédie. Bailetova matka zemřela při lyžařské nehodě. „Tehdy jsme nenosili helmy. Na sjezdovce byla dřevěná bariéra. Udeřila se do hlavy,“ vzpomínal později v rozhovoru pro 20 Minutes.

Událost jeho vztah k lyžování hluboce poznamenala. „Bylo to velmi těžké období, ale dnes v tom vidím něco silného, zvláštní pouto s lyžováním,“ popisoval lyžař, který na matku navíc pravidelně vzpomínal prostřednictvím vzkazů na své helmě.

O šest let později přišel silně symbolický okamžik. V patnácti letech vybojoval svůj první titul mistra Francie ve slalomu právě ve středisku, kde jeho matka přišla o život.

Na mezinárodní scéně o sobě výrazněji dal vědět v roce 2016. Na juniorském mistrovství světa v ruském Soči získal zlato v super-G a ve stejné sezoně debutoval ve Světovém poháru ve Svatém Mořici.

Od té doby nasbíral přes stovku startů mezi elitou. Největšího úspěchu dosáhl v sezoně 2020/2021, kdy skončil druhý v super-G v rakouském Saalbachu-Hinterglemmu. Dodnes jde o jeho jediné pódiové umístění ve Světovém poháru. O rok později reprezentoval Francii na zimních olympijských hrách v Pekingu.

Obdiv k Vonnové přitom Bailet neskrýval už dávno předtím, než se z nich stal pár. První společnou fotografii zveřejnil na Instagramu v roce 2024. „Měl jsem to štěstí potkat tuto velkou šampionku,“ napsal tehdy ke snímku ze závodů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Platy policistů a hasičů vzrostou, slíbil Metnar. Odbory mají výhrady

Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...

Kupka mluví o rozpočtovém Armagedonu, Babiš o předvolebním mítinku

Předseda opoziční ODS Martin Kupka hovoří na mimořádné schůzi Sněmovny před...

Kdo je nový přítel Vonnové? Společné foto sdílel už dávno, lyžování mu vzalo matku

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Bizarní vyloučení v americké Lize národů. Fotbalisté tahali soupeře za dlouhé dredy

Aedan Scipio přišel na hřiště vyfaulovali se na něm dva protihráči. Ti viděli...

VIDEO: Děsivé záběry z Nepálu. Po deštích strhl ohromný sesuv půdy část hory

ilustrační snímek

Motoristé finišují s kampaní. Představili klip, ve kterém vyhazují Piráty z okna

Motoristé na pražském Žofíně zahájili ostrou fázi kampaně před komunálními...

Data mluví jasně, nelegální migraci zvládáme, tvrdí eurokomisař Brunner

ilustrační snímek

Komentář

Den zúčtování, nebo rituální představení? Aktuální sněmovní schůzi je lepší ze zdravotních důvodů vynechat

Tisková konference opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupili zástupci...

Sylvester Stallone přiznal bulimii i steroidy. Za svaly zaplatil vysokou cenu

Sylvester Stallone jako boxer Rocky Balboa ve filmu Rocky II z roku 1979

Pavel přijme prezidenta Rumunska. Budou řešit bezpečnost východního křídla NATO

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Kdyby se tohle stalo v rodině, skončila by v exekuci, vyčítá vládě Grolich

Zástupci KDU-ČSL na tiskové konferenci během mimořádné schůze Poslanecké...

Glosa

Nedemokratická, řiť, nemáš, erekci. Kvalita volebních popěvků je poněkud kolísavá

Volby v ČR.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.