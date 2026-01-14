Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Jihlavská Dukla si připsala teprve druhé tříbodové vítězství z posledních devíti utkání. Na začátku třetí třetiny vedl tým z Vysočiny už 4:1, Tábor ale dvěma góly v rozmezí čtyř minut snížil a málem slavil i vyrovnání, rozhodčí ale po kontrole u videa branku neuznali. Jihlava na vedoucí Slavii ztrácí sedm bodů a má zápas k dobru.
Čtvrté Litoměřice porazily Třebíč 3:0. První seniorský gól vstřelil nejproduktivnější hráč extraligy juniorů Vasyl Špilka, při premiéře na severu Čech se střelecky prosadil také kladenský útočník Adam Bareš, který v Litoměřicích nastoupil na takzvaný střídavý start. Čisté konto udržel Martin Michajlov, jenž v posledních čtyřech zápasech za Stadion dostal pouhé dva góly.
Vsetín zvítězil ve Frýdku-Místku 3:2, všechny branky Valaši vstřelili v druhé třetině. Vsetínský gólman Miroslav Svoboda odchytal v mateřském klubu premiérový zápas po návratu z Finska, zastavil 34 střel a o nulu přišel až ve třetí třetině, kdy ho dvakrát překonal juniorský vicemistr světa Matěj Kubiesa. Vsetín už hrál bez Juliuse Valtonena, který se rozhodl pro návrat do Francie.
Nová trojice trenérů na lavičce Chomutova Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl vítěznou premiéru nezažila. Piráti prohráli v Sokolově 0:4 a po páté porážce v řadě jsou předposlední. Poslední Poruba sice od první minuty vedla v Kolíně, ale domácí celek zápas otočil a zvítězil 4:1. V dresu Kolína se objevil královéhradecký obránce Tomáš Pavelka, který v sezoně ještě nehrál.
Páté vítězství v řadě si připsaly Pardubice B, které otočily skóre proti Přerovu z 0:2 na konečných 6:2. Pod výhru Východočechů se dvěma góly podepsali Lukáš Žálčík a Tomáš Urban, o oba góly Přerova se postaral David Březina.
33:48 Vlach (Skořepa, Pajer)
44:43 Musil (Kolmann, P. Moravec)
47:16 Křepelka (Skořepa, Vlach)
53:02 Vlach (Štohanzl, Musil)
00:39 Kotala (Bartko, Roman)
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, Černohorský, Pavelka, Čech, Hampl – Gardoň, Štohanzl, Musil (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Šimek, Skořepa, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, Pokorný – Z. Král.
Kavan (Pařík) – Gutwald, Bartko, Ježek (A), Younan, Jeřábek, Nilsson, Sedlák – Gegeris, Marosz, Razgals – Sloboda, Vachovec (A), Gřeš – Kotala, Roman (C), Mrázek – Berisha, Mikyska, Lundgren – M. Vehovský.
Rozhodčí: Sýkora, Hucl – Dědek, Pěkný
Počet diváků: 788
29:47 Špilka (F. Novák)
36:12 Bareš (F. Novák, Hujer)
49:26 Hujer (Lisler)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (C), Suhrada, Smetana (A), Vandas, Pavlák, Tomov, J. Tůma, Samson – Costa, Kern, Lang – Plos, Jelínek, Bernovský – Bareš, Hujer, Lisler – F. Novák, Špilka, Jiří Pospíšil.
Jan Brož (Mičán) – Doudera, Stehlík, E. Mareš, Tureček, Matějíček, Furch, Štebih – Vodný (A), Michálek, Dočekal (C) – Ondráček, Bittner (A), Psota – Kučera, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Tecl – Bednařík.
Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Jindra, Kokrment
Počet diváků: 1035
33:18 Žálčík (Hrníčko, Formánek)
35:26 Kalužík (Nedbal, Žálčík)
37:07 Žálčík (Nedbal, Kalužík)
44:09 Pekař (Hrníčko, Stránský)
47:42 Urban (Žálčík, Formánek)
50:24 Urban (Kolář, Herčík)
06:33 Březina (Pechanec, Černý)
30:17 Březina (Zdráhal)
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Švec, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Stránský – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Žálčík – Pochobradský, Fiala, Kalužík – Pavlata.
Cichoň (Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Nášel, M. Tomeček, D. Moravec – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, L. Adámek – David Dobša, Zembol, Boltvan – Koudela.
Rozhodčí: Obadal, Kosnar – Zídek, Bohuněk
Počet diváků: 203
26:44 T. Knotek (Rohan, Kupčo)
33:33 Dalecký (Číp, Krežolek)
36:04 Lindelöf (Číp, Krežolek)
44:03 Lindelöf (Vracovský)
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Nedelka – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Vracovský, Vrhel, Osmík – Kupčo, T. Knotek, Varvařovský – Šlechta, Janata, M. Adámek.
Lukeš (Jekel) – Krutil, Baláž, Kadeřávek, Hejda, Havel, T. Žižka, Ouřada – P. Chlán, Coskey, Eret – Káňa, Badinka, Forsblom – Kratochvíl, Havelka, Tadeáš Svoboda – M. Tůma, Gut.
Rozhodčí: Michal Kostourek, Jan Jaroš – Jan Rakušan, Jakub Teršíp
Počet diváků: 624
50:36 Kubiesa (Střondala, Průšek)
58:59 Kubiesa (Střondala, Průšek)
20:08 M. Novák (Rob, Zahradníček)
32:48 Š. Bláha (Slováček, Jandus)
33:23 Zahradníček (Frömel, Straka)
Dolejš (Schnattinger) – Byrtus, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Haman – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Tyczynski, Kozlík – Ižacký, Střondala, Kubiesa – Ramik, Šilar, Matiaško – Gerych.
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Staněk (A), Dujsík, Marcel, Hryciow – Rob (A), M. Novák, Jonák (C) – Jandus, Prokeš, E. Pospíšil – Frömel, Dědek, Straka – Hořanský, Matějček, Š. Bláha.
Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Mikšík, Frais
Počet diváků: 809
12:31 Cachnín (Bilčík, Menšík)
32:10 Strejček (Rachůnek, Štefančík)
34:39 Kuprijanov (Burkov, Harkabus)
42:25 Jiránek (T. Havránek, Štefančík)
03:58 Hubata (Mertl, Valský)
49:02 Bernad (Mertl)
53:25 Valský (Mertl)
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Krenželok, Bukač, Bilčík, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Rachůnek, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Pořízek.
Žajdlík (Málek) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Benda, Hubata, Weinhold, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Červený – Jungwirth, Mertl, Valský – Hasman, Dančišin, Karabáček – T. Doležal, Babka, Všetečka – Machala.
Rozhodčí: Filip Vrba, Jan Grygera – Štefan Belko, Petr Baxa
Počet diváků: 4199
Tabulka
|1.
|Slavia Praha
|39
|24
|3
|2
|10
|119:81
|80
|2.
|Jihlava
|38
|20
|4
|5
|9
|112:86
|73
|3.
|Kolín
|39
|21
|2
|5
|11
|102:83
|72
|4.
|Litoměřice
|39
|20
|3
|3
|13
|122:109
|69
|5.
|Vsetín
|39
|13
|9
|4
|13
|108:101
|61
|6.
|Přerov
|40
|15
|7
|1
|17
|92:105
|60
|7.
|Sokolov
|39
|12
|8
|4
|15
|102:114
|56
|8.
|Třebíč
|39
|13
|4
|8
|14
|94:104
|55
|9.
|Pardubice B
|40
|13
|6
|3
|18
|111:110
|54
|10.
|Tábor
|39
|12
|5
|6
|16
|99:108
|52
|11.
|Zlín
|40
|14
|2
|5
|19
|83:104
|51
|12.
|Frýdek-Místek
|38
|12
|3
|5
|18
|94:102
|47
|13.
|Chomutov
|40
|13
|1
|6
|20
|97:114
|47
|14.
|Poruba
|39
|12
|3
|3
|21
|110:124
|45