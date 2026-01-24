Slavia vede první hokejovou ligu už o devět bodů, Jihlava přišla o druhé místo

Slavia zvítězila pošesté z posledních sedmi zápasů, i když na střely na branku s Frýdkem-Místkem prohrála 21:38. Gólman Jaroslav Pavelka ale odolával až do poslední minuty, o nulu přišel teprve 22 sekund před koncem.
V dresu jihlavské Dukly se v Litoměřicích neprosadily čerstvé posily Ondřej Dlapa ani Albert Michnáč. Jedinou branku hostů vstřelil Daniel Krenželok, ten ale v 57. minutě jen snížil na konečných 1:2.
Kolín oslavil páté vítězství v řadě. V Táboře dal oba góly Středočechů Jan Veselý, nájezdy pak rozhodl Petr Moravec.
Nový trenér Třebíče David Havíř zastavil sérii osmi porážek, která stála místo jeho předchůdce Davida Dolníčka. Horácká Slavia porazila Sokolov 4:1, dvěma góly k tomu pomohl druhý nejlepší střelec ligy Martin Dočekal.
Zlín ještě v 57. minutě prohrával doma s pardubickým béčkem o dvě branky, nakonec ale v souboji o desáté místo zvítězil 3:2 v prodloužení.
Poruba vyhrála díky vydařené druhé třetině v Přerově 3:2 a opustila poslední místo, na které po domácím debaklu 2:7 se Vsetínem klesl Chomutov.
17:07 Čermák (Kružík, Přikryl)
25:10 Trunda (Berka, Tichý)
28:20 Průžek (J. Knotek)
59:38 Ižacký (Kofroň, Ostřížek)
J. Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Hrdinka, Stejskal, Gaspar (A), Š. Havránek, V. Beran, Kříženecký – Kružík, Přikryl, Polák – Čermák, Gricius, Matěj Beran – Průžek, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Tichý, Berka.
Kacetl (Dolejš) – Byrtus, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Haman, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Ižacký, Střondala, Kozlík – Svačina, Matiaško, Cedzo – Ramik, Tyczynski, Gerych.
Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Sýkora, Malý
Počet diváků: 1116
04:22 Süss (Hradil, Pechanec)
46:34 J. Hanák (Hradil, Pěnčík)
29:14 Šoustal (Marosz, Toman)
31:43 Kotala (Younan, Žůrek)
38:15 Toman (Roman, Kotala)
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – D. Moravec, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, Nášel – David Dobša, Zembol, L. Adámek – Mácha.
Kavan (Pařík) – Žůrek, Nilsson, Ježek (A), Prčík, Bialy, Bartko, Younan – Gegeris, Marosz, Razgals – Šoustal, Vachovec (A), Gřeš – Kotala, Roman (C), Toman – Sloboda, Mikyska, Přibyl – Lundgren.
Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Zídek, Brož
Počet diváků: 940
23:39 Špilka
24:07 Kuťák (Costa, Jiří Pospíšil)
56:26 Krenželok (Burkov)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada (A), Smetana, J. Tůma, Pavlák, Tomov, Koštoval – Costa, Kuťák (C), Jiří Pospíšil – Plos, Kern, Lang – Hrabík, Eberle, Jelínek – R. Chlán, Špilka, S. Fiala – Hujer.
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Bukač, Ozols, Strejček, Krenželok – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Pořízek.
Rozhodčí: Petružálek, Gebauer – Maštalíř, Roischel
Počet diváků: 1314
30:05 Dočekal (Psota)
31:40 Kuba (Kučera)
44:33 Dočekal (Vodný, Stehlík)
47:54 Michálek (Tomáš Svoboda)
48:24 Šedivý (Vracovský, Číp)
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – Ondráček, Kuba, V. Brož.
Habal (48. Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Nedelka – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Vracovský, Osmík, Csamangó – Kupčo, M. Váňa, T. Knotek – Šlechta, M. Adámek, Vrhel – Varvařovský.
Rozhodčí: Mrkva, Grygera – Frais, Rakušan
Počet diváků: 512
06:58 Coskey (Jenáček, Kratochvíl)
53:16 P. Chlán (Hlaváček, Coskey)
15:55 Jonák (Klhůfek, Rob)
22:41 Marcel (Š. Bláha, Matějček)
41:05 Rob (Klhůfek)
43:23 Rob (Klhůfek)
49:34 Slováček (Prokeš)
49:55 Šmerha (Prokeš)
53:48 Jonák (Rob, Klhůfek)
Jekel (Vay) – Krutil, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Havel, Jenáček – P. Chlán (A), Eret, Coskey (A) – M. Tůma (C), Forsblom, Badinka – Sklenář, Hlaváček, Kratochvíl – T. Žižka, Koblížek, Havelka.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Zahradníček, Stříteský, Dujsík, Slováček, Marcel, Staněk (A), Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – M. Novák, Prokeš, Šmerha – Straka, Dědek, Jandus – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – E. Pospíšil.
Rozhodčí: Horák, Micka – Juránek, Pěkný
Počet diváků: 1911
56:28 Zavřel (Šlahař, Válek)
57:28 Rachůnek (A. Salonen, Z. Doležal)
60:23 Kordule (Paukku)
03:37 Lučan (Nedbal, Rákos)
29:02 Lučan (Nedbal, Kalužík)
Čiliak (Huf) – Ondračka, Veber, Čáp, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Hamrla – Rachůnek, L. Chludil, Jarůšek – Šlahař (A), Čechmánek, Válek – Kordule, Sadovikov, Z. Doležal – Köhler (C), Sedláček (A), Paukku – Říčka.
Vondraš (Matěcha) – Švec, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Tvrdík, Voženílek, Chabada – Herčík, Rákos (A), Kaplan – Žálčík, Urban, Formánek – Kalužík, Stránský, A. Fiala – Pochobradský, Rouha, Pavlata.
Rozhodčí: Šudoma, Zeliska – Komínek, Peluha
Počet diváků: 2586
29:11 Valský (Červený, Bernad)
56:41 Matai (Červený, Hubata)
20:49 Veselý (Musil, Štohanzl)
47:36 Veselý (Štohanzl)
P. Moravec
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Kříž, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (C) – Matai (A), Červený, Hruška – Valský, Mertl, Karabáček – Všetečka, Dančišin, Jungwirth – Babka, Zadražil, T. Doležal – Handl.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, A. Adamec – Veselý, Štohanzl, Musil (A) – Haas, P. Moravec, Gardoň – Pokorný, Skořepa, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, P. Král.
Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Jindra, Polák
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|42
|27
|3
|2
|10
|131:86
|89
|2.
|Kolín
|42
|23
|3
|5
|11
|112:87
|80
|3.
|Jihlava
|41
|21
|5
|5
|10
|121:89
|78
|4.
|Litoměřice
|42
|21
|3
|3
|15
|129:119
|72
|5.
|Vsetín
|42
|15
|9
|5
|13
|122:108
|68
|6.
|Přerov
|43
|15
|7
|1
|20
|98:116
|60
|7.
|Tábor
|42
|13
|6
|7
|16
|109:116
|58
|8.
|Třebíč
|42
|14
|4
|8
|16
|99:114
|58
|9.
|Sokolov
|42
|12
|8
|5
|17
|107:125
|57
|10.
|Zlín
|43
|15
|3
|6
|19
|90:109
|57
|11.
|Pardubice B
|43
|13
|6
|4
|20
|116:119
|55
|12.
|Poruba
|42
|13
|5
|3
|21
|118:129
|52
|13.
|Frýdek-Místek
|41
|13
|3
|6
|19
|99:109
|51
|14.
|Chomutov
|43
|14
|1
|6
|22
|101:126
|50