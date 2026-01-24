Slavia vede první hokejovou ligu už o devět bodů, Jihlava přišla o druhé místo

  21:14aktualizováno  21:14
Hokejisté pražské Slavie vyhráli ve 43. kole první ligy doma nad Frýdkem-Místkem 3:1 a v čele tabulky už mají devítibodový náskok. Na druhém místě vystřídal Jihlavu Kolín, který v Táboře zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech, zatímco Dukla prohrála 1:2 v Litoměřicích.

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka se radují ze vstřelené branky. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Slavia zvítězila pošesté z posledních sedmi zápasů, i když na střely na branku s Frýdkem-Místkem prohrála 21:38. Gólman Jaroslav Pavelka ale odolával až do poslední minuty, o nulu přišel teprve 22 sekund před koncem.

V dresu jihlavské Dukly se v Litoměřicích neprosadily čerstvé posily Ondřej Dlapa ani Albert Michnáč. Jedinou branku hostů vstřelil Daniel Krenželok, ten ale v 57. minutě jen snížil na konečných 1:2.

Kolín oslavil páté vítězství v řadě. V Táboře dal oba góly Středočechů Jan Veselý, nájezdy pak rozhodl Petr Moravec.

Nový trenér Třebíče David Havíř zastavil sérii osmi porážek, která stála místo jeho předchůdce Davida Dolníčka. Horácká Slavia porazila Sokolov 4:1, dvěma góly k tomu pomohl druhý nejlepší střelec ligy Martin Dočekal.

Zlín ještě v 57. minutě prohrával doma s pardubickým béčkem o dvě branky, nakonec ale v souboji o desáté místo zvítězil 3:2 v prodloužení.

Poruba vyhrála díky vydařené druhé třetině v Přerově 3:2 a opustila poslední místo, na které po domácím debaklu 2:7 se Vsetínem klesl Chomutov.

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 15:00
HC Slavia Praha : HC Frýdek-Místek 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly:
17:07 Čermák (Kružík, Přikryl)
25:10 Trunda (Berka, Tichý)
28:20 Průžek (J. Knotek)
Góly:
59:38 Ižacký (Kofroň, Ostřížek)
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Hrdinka, Stejskal, Gaspar (A), Š. Havránek, V. Beran, Kříženecký – Kružík, Přikryl, Polák – Čermák, Gricius, Matěj Beran – Průžek, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Tichý, Berka.
Sestavy:
Kacetl (Dolejš) – Byrtus, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Haman, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Ižacký, Střondala, Kozlík – Svačina, Matiaško, Cedzo – Ramik, Tyczynski, Gerych.

Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Sýkora, Malý

Počet diváků: 1116

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : Poruba 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Góly:
04:22 Süss (Hradil, Pechanec)
46:34 J. Hanák (Hradil, Pěnčík)
Góly:
29:14 Šoustal (Marosz, Toman)
31:43 Kotala (Younan, Žůrek)
38:15 Toman (Roman, Kotala)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – D. Moravec, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, Nášel – David Dobša, Zembol, L. Adámek – Mácha.
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Žůrek, Nilsson, Ježek (A), Prčík, Bialy, Bartko, Younan – Gegeris, Marosz, Razgals – Šoustal, Vachovec (A), Gřeš – Kotala, Roman (C), Toman – Sloboda, Mikyska, Přibyl – Lundgren.

Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Zídek, Brož

Počet diváků: 940

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Góly:
23:39 Špilka
24:07 Kuťák (Costa, Jiří Pospíšil)
Góly:
56:26 Krenželok (Burkov)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada (A), Smetana, J. Tůma, Pavlák, Tomov, Koštoval – Costa, Kuťák (C), Jiří Pospíšil – Plos, Kern, Lang – Hrabík, Eberle, Jelínek – R. Chlán, Špilka, S. Fiala – Hujer.
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Bukač, Ozols, Strejček, Krenželok – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Pořízek.

Rozhodčí: Petružálek, Gebauer – Maštalíř, Roischel

Počet diváků: 1314

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Baník Sokolov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly:
30:05 Dočekal (Psota)
31:40 Kuba (Kučera)
44:33 Dočekal (Vodný, Stehlík)
47:54 Michálek (Tomáš Svoboda)
Góly:
48:24 Šedivý (Vracovský, Číp)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – Ondráček, Kuba, V. Brož.
Sestavy:
Habal (48. Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Nedelka – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Vracovský, Osmík, Csamangó – Kupčo, M. Váňa, T. Knotek – Šlechta, M. Adámek, Vrhel – Varvařovský.

Rozhodčí: Mrkva, Grygera – Frais, Rakušan

Počet diváků: 512

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:30
Piráti Chomutov : VHK ROBE Vsetín 2:7 (1:1, 0:1, 1:5)
Góly:
06:58 Coskey (Jenáček, Kratochvíl)
53:16 P. Chlán (Hlaváček, Coskey)
Góly:
15:55 Jonák (Klhůfek, Rob)
22:41 Marcel (Š. Bláha, Matějček)
41:05 Rob (Klhůfek)
43:23 Rob (Klhůfek)
49:34 Slováček (Prokeš)
49:55 Šmerha (Prokeš)
53:48 Jonák (Rob, Klhůfek)
Sestavy:
Jekel (Vay) – Krutil, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Havel, Jenáček – P. Chlán (A), Eret, Coskey (A) – M. Tůma (C), Forsblom, Badinka – Sklenář, Hlaváček, Kratochvíl – T. Žižka, Koblížek, Havelka.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Zahradníček, Stříteský, Dujsík, Slováček, Marcel, Staněk (A), Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – M. Novák, Prokeš, Šmerha – Straka, Dědek, Jandus – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – E. Pospíšil.

Rozhodčí: Horák, Micka – Juránek, Pěkný

Počet diváků: 1911

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : HC Dynamo Pardubice B 3:2P (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
Góly:
56:28 Zavřel (Šlahař, Válek)
57:28 Rachůnek (A. Salonen, Z. Doležal)
60:23 Kordule (Paukku)
Góly:
03:37 Lučan (Nedbal, Rákos)
29:02 Lučan (Nedbal, Kalužík)
Sestavy:
Čiliak (Huf) – Ondračka, Veber, Čáp, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Hamrla – Rachůnek, L. Chludil, Jarůšek – Šlahař (A), Čechmánek, Válek – Kordule, Sadovikov, Z. Doležal – Köhler (C), Sedláček (A), Paukku – Říčka.
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Švec, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Tvrdík, Voženílek, Chabada – Herčík, Rákos (A), Kaplan – Žálčík, Urban, Formánek – Kalužík, Stránský, A. Fiala – Pochobradský, Rouha, Pavlata.

Rozhodčí: Šudoma, Zeliska – Komínek, Peluha

Počet diváků: 2586

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:00
HC Tábor : SC Marimex Kolín 2:3N (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
29:11 Valský (Červený, Bernad)
56:41 Matai (Červený, Hubata)
Góly:
20:49 Veselý (Musil, Štohanzl)
47:36 Veselý (Štohanzl)
P. Moravec
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Kříž, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (C) – Matai (A), Červený, Hruška – Valský, Mertl, Karabáček – Všetečka, Dančišin, Jungwirth – Babka, Zadražil, T. Doležal – Handl.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, A. Adamec – Veselý, Štohanzl, Musil (A) – Haas, P. Moravec, Gardoň – Pokorný, Skořepa, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, P. Král.

Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Jindra, Polák

Tabulka:

1.Slavia Praha42273210131:8689
2.Kolín42233511112:8780
3.Jihlava41215510121:8978
4.Litoměřice42213315129:11972
5.Vsetín42159513122:10868
6.Přerov4315712098:11660
7.Tábor42136716109:11658
8.Třebíč4214481699:11458
9.Sokolov42128517107:12557
10.Zlín4315361990:10957
11.Pardubice B43136420116:11955
12.Poruba42135321118:12952
13.Frýdek-Místek4113361999:10951
14.Chomutov43141622101:12650
