Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

V Moravských Budějovicích, kde hraje v exilu Třebíč, se před utkáním porouchala rolba a začátek zápasu byl zhruba o 40 minut opožděn.
Domácí do série vstoupili výborně, když se už po jedenácti vteřinách trefil Martin Dočekal. Na 2:0 zvýšil ve 12. minutě z přesilovky Ladislav Bittner. Hosté však ještě před první sirénou dali kontaktní branku také v početní výhodě zásluhou Karla Plášila a ve druhé třetině vyrovnali opět díky přesilovkové trefě. Tentokrát se prosadil Rudolf Červený. Domácí se opět dostali do vedení, ale v poslední třetině znovu Červený vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm rozhodl po minutě hry David Michálek.
I Pardubice B se rychle ujaly vedení, když se v čase 2:29 prosadil Lukáš Žálčík. Na 2:0 zvýšil Tadeáš Kalužík. Zlín sice snížil, ale na více se nezmohl. Naopak v poslední třetině upravil na konečných 3:1 Vít Macek.
„Úvod zápasu nebyl podle našich představ. Postupně se to lepšilo a dovolím si tvrdit, že půl zápasu jsme byli lepší. Klukům padl jen jeden gól. Ve středu už nám nezbývá nic jiného než zvládnout zápas a v pátek to tady v Chrudimi rozhodnout. Uděláme pro to vše,“ řekl zlínský kouč Peter Oremus.
02:29 Žálčík (Jevtěchov, Tvrdík)
15:57 Kalužík (Kaplan, Rákos)
53:14 Macek (Formánek, Švec)
16:57 A. Salonen (Šlahař)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan, Rájek – Kaplan, Rákos (A), Kalužík – Formánek, Urban, Macek – Pavlata, Jevtěchov, Žálčík – T. Zeman, Rouha, Štěpánek.
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Kordule, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Jarůšek, Sadovikov, Paukku – Köhler, Sedláček (A), Říčka – Heš.
Rozhodčí: Petružálek, Kosnar – Juránek, Dědek
Počet diváků: 326
Stav série: 1:0
00:19 Dočekal (Bittner, Psota)
11:29 Bittner (Dočekal, Stehlík)
32:20 Ondráček (Tecl, Vodný)
61:05 Michálek
17:46 Plášil (Pech, Hruška)
25:30 Červený (Pech)
53:50 Červený (Pech)
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Tureček, T. Vandas, E. Mareš, Furch, Müller – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Veselský.
Žajdlík (Málek) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A), Cícha – Hruška, Pech (C), Červený – Jungwirth, Mertl, Valský – Všetečka, Dančišin, Matai – T. Doležal, Zadražil, Babka – Handl.
Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Kokrment, Otáhal
Stav série: 1:0