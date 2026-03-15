Zlín ukončil pohádku Slavie, vítěz základní části první ligy končí ve čtvrtfinále

  18:13aktualizováno  18:13
Semifinále první hokejové ligy bude bez vítěze základní části. Slavia Praha v rozhodujícím pátém čtvrtfinále prohrála na domácím ledě se Zlínem 0:3.

Radost zlínských hokejistů | foto: Salač JanMAFRA

Berani, kteří v konečné tabulce dlouhodobé části obsadili deváté místo a v předkole vyřadili Pardubice B, se v semifinále utkají s Kolínem. Jihlavští obhájci prvenství v play off svedou bitvu o postup do finále s Litoměřicemi. Hrát se bude na čtyři vítězné zápasy, série začnou ve středu.

Zlín v Edenu přečkal několik šancí domácích hokejistů a na začátku druhé třetiny ho dostal po efektním sólu do vedení jednadvacetiletý Lukáš Heš, který v útočném pásmu projel mezi všemi bránícími slávisty. Domácího gólmana Jaroslava Pavelku, jenž dvakrát v sérii udržel čisté konto, pak po rychlém protiútoku a přečíslení překonal ještě Tadeáš Talafa.

Slavia už čtyři a půl minuty minuty před koncem sáhla ke hře bez brankáře, ale konec sezony neodvrátila. Naopak třetí gól hostů přidal do prázdné branky Richard Jarůšek, s pěti brankami nejlepší střelec play off. Nulu tentokrát vychytal Daniel Huf, potřeboval na ni 31 zákroků. Zlínští vyslali na domácí branku 38 střeleckých pokusů.

Maxa liga
5. kolo 15. 3. 2026 15:00
HC Slavia Praha : RI Okna Berani Zlín 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly:
22:05 Heš (Šlahař)
34:15 Talafa (Válek)
57:15 Jarůšek (Rachůnek)
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Trunda, Polák, Kružík – Gricius, Přikryl, Berka – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Matěj Beran, Tichý, Čermák – Havrda.
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Čechmánek.

Rozhodčí: Horák, Mrkva – Jindra, Kráľ

Počet diváků: 3159

Stav série: 2:3

