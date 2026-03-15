Zlín ukončil pohádku Slavie, vítěz základní části první ligy končí ve čtvrtfinále

Berani, kteří v konečné tabulce dlouhodobé části obsadili deváté místo a v předkole vyřadili Pardubice B, se v semifinále utkají s Kolínem. Jihlavští obhájci prvenství v play off svedou bitvu o postup do finále s Litoměřicemi. Hrát se bude na čtyři vítězné zápasy, série začnou ve středu.
Zlín v Edenu přečkal několik šancí domácích hokejistů a na začátku druhé třetiny ho dostal po efektním sólu do vedení jednadvacetiletý Lukáš Heš, který v útočném pásmu projel mezi všemi bránícími slávisty. Domácího gólmana Jaroslava Pavelku, jenž dvakrát v sérii udržel čisté konto, pak po rychlém protiútoku a přečíslení překonal ještě Tadeáš Talafa.
Slavia už čtyři a půl minuty minuty před koncem sáhla ke hře bez brankáře, ale konec sezony neodvrátila. Naopak třetí gól hostů přidal do prázdné branky Richard Jarůšek, s pěti brankami nejlepší střelec play off. Nulu tentokrát vychytal Daniel Huf, potřeboval na ni 31 zákroků. Zlínští vyslali na domácí branku 38 střeleckých pokusů.
22:05 Heš (Šlahař)
34:15 Talafa (Válek)
57:15 Jarůšek (Rachůnek)
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Trunda, Polák, Kružík – Gricius, Přikryl, Berka – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Matěj Beran, Tichý, Čermák – Havrda.
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Čechmánek.
Rozhodčí: Horák, Mrkva – Jindra, Kráľ
Počet diváků: 3159
Stav série: 2:3