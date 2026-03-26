Nymburk po třech porážkách zabral, výhru nad Ostravou řídil Bohačík. Slaví také Brno

  7:03aktualizováno  7:03
Basketbalisté Nymburka v lize po třech porážkách v řadě zabrali a porazili doma Ostravu vysoko 118:75. V 10. kole nadstavbové skupiny A1 uspěly i druhé Pardubice, třetí Brno a čtvrté Ústí nad Labem.
Momentka z utkání Nymburk - Ostrava. | foto: David Šváb

Obhájci titulu z Nymburka se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži trápili a poprvé po třech letech nezvládl tři ligové zápasy po sobě.

Proti Ostravě si ale zlepšili náladu. Na sedmnácté nymburské výhře nad Novou hutí za sebou se 21 body podílel Jaromír Bohačík.

Nymburk si i bez nemocného Vojtěcha Hrubana pomohl 20 trojkami a měl hned čtyři střelce se 17 a více body. Středočeši mají na dosah jistotu prvenství v tabulce pro play off.

„Začali jsme trochu nervózně kvůli těm předchozím výsledkům, ale postupně jsme chytili rytmus a bylo to v pohodě. Když se hráčům takto daří střelecky, tak je to vždy snadné. Máme hodně dobrých střelců, kteří vědí, že mohou střílet logické střely. A dnes to vycházelo,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Nymburka Oren Amiel.

Pardubice udolaly Opavu 79:75 až díky vydařené závěrečné čtvrtině. Brno uspělo v Děčíně 81:77, Ústí venku zdolalo Písek 91:84.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Skupina A1 - 10. kolo:

Nymburk - Ostrava 118:75 (29:22, 62:45, 87:60)
Nejvíce bodů: Bohačík 21, Rylich 20, M. Svoboda 19 - Palyza a Cole po 19.

Pardubice - Opava 79:75 (22:23, 42:39, 58:62)
Nejvíce bodů: Bryant 22, Key 17, Kovář 10 - Grey a Person po 14, Slavík 10.

Děčín - Brno 77:81 (21:25, 42:46, 63:65)
Nejvíce bodů: Edwards 20, Rand a Šturanovič po 13 - Cisarik 14, Farský 11, Olison, Křivánek a Kalu po 10.

Písek - Ústí nad Labem 84:91 (22:27, 42:46, 60:66)
Nejvíce bodů: Týml 25, Karlovský 21, Šlechta 10 - Davidson 21, Johnson 19, Lawrence 17.

Skupina A2 - 9. kolo:

Olomoucko - Hradec Králové 86:77 (25:19, 41:38, 65:52)
Nejvíce bodů: Filewich 21, Nelson 18, Autrey 17 - Chatman 21, Roub 17, Synáček 13.

Slavia Praha - USK Praha 83:85 (24:26, 40:43, 70:67)
Nejvíce bodů: Böhm 21, Clemons a Lufile po 12 - Wright 20, Montgomery 18, Vlk 15.

Tabulka skupiny A1

Tým Z V P S B
1. Nymburk 31 27 4 3098:2442 87,1
2. Pardubice 32 24 8 2936:2535 75,0
3. Brno 32 21 11 2723:2669 65,6
4. Ústí nad Labem 31 18 12 2698:2612 61,3
5. Děčín 32 17 15 2625:2708 53,1
6. Písek 32 16 16 2829:2819 50,0
7. Opava 32 16 16 2827:2773 50,0
8. Ostrava 32 10 21 2754:2979 31,3

Tabulka skupiny A2

Tým Z V P S B
1. USK Praha 31 12 19 2539:2710 38,7
2. Olomoucko 31 12 19 2367:2592 38,7
3. Slavia Praha 31 10 21 2511:2730 32,3
4. Hradec Králové 31 5 26 2341:2679 16,1
