Nymburk doma zase neuspěl, po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál s Pískem

Nymburk v české lize zaznamenal třetí porážku v sezoně. V sobotu prohrál v Opavě, v prosinci doma nestačil na Pardubice. Proti Písku odehráli domácí poslední čtvrtinu bez trenéra Orena Amiela, který si těsně před koncem třetí desetiminutovky vykoledoval během chvíle dvě technické chyby za kontroverzi s trenérem soupeře a za protesty. V předposlední minutě zápasu byl vyloučen za nesportovní chování také nymburský křídelník Matěj Svoboda.
Mistrovský tým se vrátil ze Španělska až po půlnoci na čtvrtek a v zápase si užil těsné vedení jen v úplném úvodu. Od čtvrté minuty tahali obhájci titulu za kratší konec. Ve druhé čtvrtině hosté poprvé dosáhli na dvouciferný náskok a po změně stran pustili favorita, který například trefil jen pět z 25 trojek, maximálně na sedmibodový rozdíl.
V píseckém dresu zazářil osobním rekordem v podobě 30 bodů Kevin Týml, Jan Karlovský přidal 21 a kapitán Vojtěch Sýkora se připsal triple double za 11 bodů, 11 asistencí a 12 doskoků. Nejlepším střelcem Nymburka byl s 15 body Tony Perkins.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Skupina A1, 5. kolo nadstavby
ERA Basketball Nymburk - Sršni Photomate Písek 87:95 (16:22, 35:45, 60:69)
Tabulka skupiny A1:
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|29
|26
|3
|2892:2271
|89,7
|2.
|BK KVIS Pardubice
|30
|23
|7
|2789:2382
|76,7
|3.
|Pumpa Basket Brno
|30
|19
|11
|2564:2524
|63,3
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|29
|16
|12
|2511:2440
|58,6
|5.
|Sršni Photomate Písek
|30
|16
|14
|2675:2642
|53,3
|6.
|BK Armex Energy Děčín
|30
|16
|14
|2467:2550
|53,3
|7.
|BK Opava
|30
|15
|15
|2666:2624
|50,0
|8.
|NH Ostrava
|30
|10
|19
|2602:2780
|33,3