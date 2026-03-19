Nymburk doma zase neuspěl, po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál s Pískem

  19:45aktualizováno  19:45
Nymburští basketbalisté po návratu z úspěšné mise na Kanárských ostrovech, kde v úterý proti Gran Canarii vybojovali postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, utrpěli v domácí soutěži ve vlastní hale porážku od Písku 87:95. V NBL prohráli podruhé za sebou, což se mistrovskému týmu naposledy přihodilo na podzim 2023. Sršni lídra tabulky porazili v soutěžním zápase poprvé v historii a na jedenáctý pokus.
Matěj Svoboda z Nymburka útočí na písecký koš, brání ho Kevin Týml. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Josef Svoboda z Písku u míče, brání ho nymburští Vojtěch Hruban (vlevo) a...
Thomas Stanko z Nymburka střílí na písecký koš, brání ho Dalibor Fait.
Vojtěch Hruban z Nymburka míří k píseckému koši.
Tony Perkins z Nymburka u míče, atakuje Dalibora Faita z Písku.
Nymburk v české lize zaznamenal třetí porážku v sezoně. V sobotu prohrál v Opavě, v prosinci doma nestačil na Pardubice. Proti Písku odehráli domácí poslední čtvrtinu bez trenéra Orena Amiela, který si těsně před koncem třetí desetiminutovky vykoledoval během chvíle dvě technické chyby za kontroverzi s trenérem soupeře a za protesty. V předposlední minutě zápasu byl vyloučen za nesportovní chování také nymburský křídelník Matěj Svoboda.

Mistrovský tým se vrátil ze Španělska až po půlnoci na čtvrtek a v zápase si užil těsné vedení jen v úplném úvodu. Od čtvrté minuty tahali obhájci titulu za kratší konec. Ve druhé čtvrtině hosté poprvé dosáhli na dvouciferný náskok a po změně stran pustili favorita, který například trefil jen pět z 25 trojek, maximálně na sedmibodový rozdíl.

V píseckém dresu zazářil osobním rekordem v podobě 30 bodů Kevin Týml, Jan Karlovský přidal 21 a kapitán Vojtěch Sýkora se připsal triple double za 11 bodů, 11 asistencí a 12 doskoků. Nejlepším střelcem Nymburka byl s 15 body Tony Perkins.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Skupina A1, 5. kolo nadstavby

ERA Basketball Nymburk - Sršni Photomate Písek 87:95 (16:22, 35:45, 60:69)

Tabulka skupiny A1:

1.ERA Basketball Nymburk292632892:227189,7
2.BK KVIS Pardubice302372789:238276,7
3.Pumpa Basket Brno3019112564:252463,3
4.BK Sluneta Ústí nad Labem2916122511:244058,6
5.Sršni Photomate Písek3016142675:264253,3
6.BK Armex Energy Děčín3016142467:255053,3
7.BK Opava3015152666:262450,0
8.NH Ostrava3010192602:278033,3
