Jejich sportovci nemohou na olympiádě v Itálii reprezentovat svou zemi v národních barvách, se znakem ani vlajkou. To ale neznamená, že si Rusové nenajdou cestu, jak na sebe upozornit.
Vůbec poprvé to zvládli vlajkou vedle střídačky českých hokejistek, kterou organizátorce ještě drze vytrhli z ruky, když ji konečně sundala z ochozů.
A rozruch se jim daří způsobovat i v mužské kategorii.
McDavid zrovna chválil brankáře Jordana Binningtona za vychytanou nulu proti Česku, když se ho ruský novinář z dálky přes chumel zahraničních médií nahlas dotázal, zda by se turnaje neměli účastnit také ruští hokejisté.
„Jsme tu, abychom hráli hokej. Nemám na tuhle otázku odpověď,“ pronesl nejlepší hráč planety nenadšeně.
Takhle ruští novináři chodí po stadionu:
A vrátil se ke čtvrtečnímu zápasu.
„Díky fanouškům jsme hráli v docela divokém prostředí. To bylo skvělé. Máme co zlepšovat, ale těžký zápas jsme čekali. Česko je parádní hokejová země s úžasnými hráči. Jsou neuvěřitelně hrdí a před dvěma lety vyhráli mistrovství světa z dobrého důvodu. Do zápasu dali všechno, co měli,“ vyložil McDavid.
Jen pár hodin před ním se k absenci Rusů v mezinárodním hokeji vyjádřili ti nejpovolanější. Na tiskové konferenci komisionář NHL Gary Bettman a prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif promluvili o tom, že ani omylem nemají v plánu dovolit Rusům návrat před ukončením invaze na Ukrajinu.
Nemohou počítat ani se Světovým pohárem v roce 2028. A to jde o turnaj pořádaný NHL, kde Rusové tvoří významnou část soutěže.
„Budeme se řídit tím, co dělá mezinárodní společenství. Nevidím žádnou potřebu odlišovat se. A upřímně, pokud se můžeme vyvarovat jakýchkoliv geopolitických problémů, bude to pro všechny lepší,“ prohlásil Bettman.
To je silné prohlášení. O nic víc ruské hokejisty nepotěšil ani ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh. Což je člověk, který zastupuje všechny hráče NHL, tedy i ty ruské.
„Nemám k tomu co dodat. Tohle rozhodnutí padlo na daleko důležitějších místech, než kam patřím já,“ řekl.
„Snažíme se politiku oddělit od soutěží, ale ne vždycky to jde snadno,“ pronesl šéf IIHF Tardif. „Samozřejmě chceme, aby se Rusko a Bělorusko co nejdříve vrátily, protože to v první řadě bude znamenat, že je svět o něco lepším místem. Ale zatím musíme oběma zemím říkat, že je příliš brzy na to, aby se mohly vrátit. Každopádně se řídíme doporučením Mezinárodního olympijského výboru. A ten účast Rusů nepovoluje.“
Ale ruských novinářů? Nebo alespoň těch rusky mluvících? Těch se v útrobách zimního stadionu pohybovalo ve středu i ve čtvrtek několik.
Slováka Adama Lišku, který nastupuje posledních sedm let za Čerepovec, teď už navíc i jako kapitán, zpovídali rusky a ptali se ho i na KHL. Podobně to probíhalo u Adama Růžičky, hráče Spartaku Moskva.
Slovenského trenéra Vladimíra Országha se ptali na vliv hráčů z KHL na reprezentaci po výhře nad Finskem 4:1. Ten odpovídal, že vůbec neřeší, kdo hraje v jaké soutěži.
A po českém zápase zase ruští novináři zjišťovali, zda by kapitán Roman Červenka neměl problém dělat rozhovor v ruštině, nebo jestli by z politických důvodů odmítl. Červenka měl odmítnout.
Mimochodem, na ruských serverech už popisují, jak hráči z KHL na olympiádě zlepšují mezinárodní obrázek soutěže, a dokazují, jak je liga kvalitní.