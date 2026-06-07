Jako Gretzky. McDavid získal popáté Cenu Teda Lindsayho a vyrovnal legendu

Kapitán Oilers ovládl v základní části bodování se 138 body za 48 gólů a 90 asistencí a pošesté získal Art Ross Trophy.
Ze 82 utkání, do nichž nastoupil, se bodově prosadil v 68 z nich, ve 43 duelech si připsal více než jeden bod. Klubovým statistikám kraloval mezi střelci, asistencemi i body a Edmontonu pomohl k postupu do play off v šesté sezoně v řadě.
Cenu Teda Lindsayho v minulosti McDavid získal už v letech 2017, 2018, 2021 a 2023. V této sezoně je ještě mezi uchazeči o Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL, vyhrát ji může počtvrté.