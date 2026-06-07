Jako Gretzky. McDavid získal popáté Cenu Teda Lindsayho a vyrovnal legendu

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  18:09aktualizováno  18:09
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Útočník Edmontonu Connor McDavid získal popáté Cenu Teda Lindsayho pro nejlepšího hráče sezony NHL podle hráčské asociace NHLPA. Devětadvacetiletý kanadský hokejista, jenž byl ve finálové nominaci už posedmé, tak vyrovnal rekord legendárního krajana Waynea Gretzkého.
Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem.

Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem. | foto: Ron ChenoyAP

Zklamaný Connor McDavid po vyřazení z play off.
Connor McDavid se tlačí do zakončení v šestém utkání série play off proti...
Cutter Gauthier slaví branku, v popředí smutní Connor McDavid.
Český brankář Lukáš Dostál čelí nájezdu Connora McDavida.
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Kapitán Oilers ovládl v základní části bodování se 138 body za 48 gólů a 90 asistencí a pošesté získal Art Ross Trophy.

Ze 82 utkání, do nichž nastoupil, se bodově prosadil v 68 z nich, ve 43 duelech si připsal více než jeden bod. Klubovým statistikám kraloval mezi střelci, asistencemi i body a Edmontonu pomohl k postupu do play off v šesté sezoně v řadě.

Cenu Teda Lindsayho v minulosti McDavid získal už v letech 2017, 2018, 2021 a 2023. V této sezoně je ještě mezi uchazeči o Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL, vyhrát ji může počtvrté.

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Jako Gretzky. McDavid získal popáté Cenu Teda Lindsayho a vyrovnal legendu

Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem.

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