Přemohly mě emoce. Slalomář o frustraci ze ztráty zlata i o radosti trenéra soupeře

  18:07aktualizováno  18:07
Měl na dosah olympijské zlato. Luxusní náskok po prvním kole. Ale selhal. Místo medaile měl norský slalomář Atle Lie McGrath jen oči pro pláč. Po chybě ve druhém kole zahodil hůlky, sundal lyže a odešel se svým vztekem do lesa. „Byl to nejtěžší den v mé sportovní kariéře,“ hlesl později.
Nor Atle McGrath ví, že právě ztratil šanci na olympijskou medaili. Nad ním...

Nor Atle McGrath ví, že právě ztratil šanci na olympijskou medaili. Nad ním stojí švýcarský trenér, který se raduje z vítězství svého svěřence Loice Meillarda. (16. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Norský lyžař Atle Lie McGrath (vlevo) se setkává s médii před svým hotelem,...
Norský lyžař Atle Lie McGrath (vlevo) se setkává s médii před svým hotelem,...
Nešťastný Atle Lie McGrath na svahu těžko skrýval zklamání. (16. února 2026)
Nešťastný Atle Lie McGrath na svahu těžko skrýval zklamání. U sjezdovky nechal...
Byl to výmluvný pohled. Pětadvacetiletý McGrath krátce po startu netrefil branku, chytil „špicara“. Náskok 59 setin po prvním kole byl fuč. V tu chvíli věděl, že jeho sen o olympijském zlatě skončil.

Ani se nepokusil dojet do cílového prostoru, kde v tu chvíli slavili tři jeho soupeři. Přejel sjezdovku na druhou stranu, lehl si do sněhu. Sundal rukavice a brýle a jen tak ležel. Chtěl být sám.

„Dal jsem do toho všechno. Honím se za největším snem ze všech. Poslední týden jsem se snažil posbírat zlomené kousky svého srdce, aby se znovu rozbilo,“ vysvětlil svou reakci na Instagramu.

Pro jeho reakci měla pochopení například Lindsey Vonnová. „Jsem na tebe pyšná, ať se děje cokoliv,“ přidala pod příspěvkem.

McGrathovu frustraci ze zničeného snu navíc umocnil trenér jeho švýcarského soupeře Loica Meillarda, který stál zrovna v místě, kde pro McGratha závod skončil. Instinktivně zvedl ruce na znamení výhry svého svěřence. O to víc Nora bolelo, když tuhle reakci viděl.

Zklamaný Atle Lie McGrath v cíli olympijského slalomu, který neokončil. (16. února 2026)

Norský lyžař Atle Lie McGrath (vlevo) se setkává s médii před svým hotelem, poté co odešel vzteklý z trati po jedné chybě. (16. února 2026)

„To byla jen malá kapka v mnohem větším kýči. Byl to pro mě šíleně těžký den mimo sport a zároveň nejtěžší sportovní den mého života,“ cituje ho norský web NRK. McGrath závod jel s černou páskou na rukávu. Chtěl tak uctít dědečka, který před několika dny zemřel.

Útěk mimo sjezdovku vysvětlil tím, že ho přemohly emoce. Po závodě prostě chtěl být sám. „Ale našli mě tam fotografové, tak toho času moc nebylo. Pořád myslím na to, abych to zpracoval. Bude to opravdu těžké,“ řekl.

Byla reakce soupeřova trenéra škodolibá?

Na reakci švýcarského trenéra zareagoval po závodě norský trenér Michael Rottensteiner. Televizi TV2 řekl, že za ním šel a vynadal mu. „Je to nesportovní chování. Řekl jsem mu, že s ním už nebudu mluvit,“ řekl stanici.

O neadekvátní reakci pak hovoří i další. „Bylo to trochu nesportovní. Chápu, že je šťastný, že na olympiádě už získali tři zlaté. Už toho slavili dost,“ přidal se například někdejší olympijský vítěz Kjetil André Aamodt.

Podle webu švýcarský trenér později řekl, že neměl radost z toho, co se stalo McGrathovi, ale z toho, že Meillard vyhrál. „Je mi Atleho líto,“ uvedl.

Kouče se zastal i bronzový Nor Henrik Kristoffersen. „Je v tom hodně emocí a podobných věcí, na tom není nic špatného. Švýcarské trenéry znám dobře a jsou to milí a příjemní lidé,“ řekl.

