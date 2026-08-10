Staněk byl jedním ze dvou koulařů, kterým se v kvalifikaci podařilo přehodit ostrý limit 20,60 metru, posledním pokusem se přes něj dostal o šest centimetrů. Italský favorit Leonardo Fabbri ukázal 21,29.
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Do finále, které je na programu dnes od 21:33 SELČ, tak pětatřicetiletý reprezentant půjde jako jeden z adeptů na přední příčky. Před čtyřmi roky vybojoval na venkovním ME bronzovou medaili.
„Skončil závod, splnil jsem, co se ode mě očekávalo, a jedeme dál,“ říkal. „Teď pojedu asi tři čtvrtě hodiny na hotel, dám si nohy nahoru a hodně se najím, aby večer byla energie.“
Kladivář Myslyvčuk se v sektoru zdržel na jediný pokus – výkonem 79,61 se bezpečně dostal přes ostrý limit 78 metrů.
A celou kvalifikaci dokonce vyhrál, o tři centimetry předčil hvězdného Maďara Benceho Halásze. Finále pro dvanáct nejlepších ho čeká v úterý. Patrik Hájek předvedl jen 70,56 metru a nepostoupil.
Až třetím pokusem se v kvalifikaci dálkařů zachránil dvacetiletý Meindlschmid. Po dvou přešlapech zapsal 791 centimetrů, což mu o jediný centimetr stačilo na poslední postupové místo do úterního finále taktéž pro dvanáct nejlepších.
„Byly to velké, velké nervy,“ přiznal. „Čekal jsem, že kvalifikace bude ode všech výkonnostně trošku lepší. Stálo na mé straně hodně štěstí, tak doufejme, že vydrží i na finále, ale že už nebude tak důležité jako dneska.“
Rozběh závodu na 800 metrů se vůbec nepovedl Jakubu Dudychovi. Ačkoliv se po polovině škrábal na průběžné první místo, do cíle doběhl poslední v čase 1:48,85. Do semifinále tak dvacetiletý atlet nepostoupil, celkově byl 28. ze 30.
„Po šestistovce jsem se pořád cítil strašně dobře, ale pak začali zrychlovat ostatní a mně úplně vypnuly nohy. Pak už jsem se jen koukal, jak mě všichni předbíhají,“ hodnotil zklamaně.
Jako první z českých reprezentantů závodily koulařky Katrin Brzyszkowská a Martina Mazurová, ani jedna však z kvalifikace do večerního finále neprošla. K ostrému limitu 18,20 měly daleko a nedostaly se ani mezi nejlepších dvanáct. Brzyszkowská obsadila 15. místo (16,76 metru), Mazurová skončila na 19. pozici (16,12).
Večer půjde do akce sprinterka Maňasová
Ve večerním programu zabojuje od 20:10 SELČ v kvalifikaci kladivářek Tereza Holcová, ostrý limit 71,50 metru je o dva metry lepší než její osobní rekord.
V rozbězích stovky překážek se pokusí uspět Ester Bendová (20:42) a Tereza Elena Šínová (20:49). Dál postoupí dvanáct nejrychlejších na základě časů.
ONLINE: Večerní program 1. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
V soutěži trojskokanek se představí Linda Suchá, v kvalifikaci od 20:55 bude útočit na ostrý limit 14,15 metru.
Ve 21:26 čeká semifinále stovky Maňasovou. Čtvrtá žena letošních evropských tabulek nemusela do rozběhů, bude tak odpočatější. Do finále, které je na programu ve 22:50, se dostanou nejlepší dvě závodnice z každého ze tří semifinálových běhů a další dvě na základě času.
Od 21:33 budou o medaile zápolit koulaři včetně Staňka.
Program 1. dne ME v atletice v Birminghamu
začátky jsou uvedeny v českém čase
20:03 – koule ženy, finále
Výsledky mistrovství Evropy v Birminghamu
Kvalifikace s českou účastí
Muži
Ženy