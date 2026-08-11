Selhání medailové naděje. Výškař Štefela na ME vypadl už v kvalifikaci

  13:00aktualizováno  13:12
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie3

Jan Štefela v kvalifikaci výškařů na mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: Reuters

Dopolední program druhého dne atletického mistrovství Evropy v Birminghamu přinesl nečekaný kolaps jedné z hlavních nadějí české výpravy, výškař Jan Štefela neuspěl v kvalifikaci. Večer čeká finále dálkaře Petra Meindlschmida a kladiváře Volodymyra Myslyvčuka.

Jeden ze spolufavoritů na medaili Štefela v kvalifikaci nezdolal laťku 223 centimetrů a skončil těsně za dvanáctkou postupujících do finále, vinou horšího zápisu byl na děleném čtrnáctém místě.

ONLINE

Dopolední program 2. dne ME v atletice v Birminghamu

Základní výšku 210 vynechal, pak napoprvé překonal 215 a napodruhé 219, ale dál už se neposunul. Na finále nakonec stačilo skočit 219 prvním pokusem, ostrý limit byl 226. Před dvěma týdny na mistrovství republiky přitom 25letý reprezentant pokořil výšku 230 cm.

Bronzový medailista z loňského MS v Tokiu vypadl v kvalifikaci na vrcholné akci vůbec poprvé v kariéře. V mixzóně se u novinářů nezastavil, na žádost o rozhovor jen odmítavě mávl rukou.

Matyáš Čudlý skončil na výšce 215 cm a do finále taktéž nepostoupil, Marek Bahník nezdolal ani základ 210.

V rozbězích závodu na 110 metrů překážek uspěli Jonáš Kolomazník i Štěpán Štefko. Oba zaznamenali shodně čas 13,86 a z 9. a 10. místa se vešli mezi dvanáctku postupujících do středečního semifinále. V něm budou soupeřit i se dvanácti přímo nasazenými.

Jonáš Kolomazník (vlevo) v rozběhu závodu na 110 metrů překážek na mistrovství...
Štěpán Štefko po rozběhu závodu na 110 metrů překážek na mistrovství Evropy v...

Jonáš Kolomazník (vlevo) a Štěpán Štefko v rozbězích mistrovství Evropy v Birminghamu

Kvalifikace se nepovedla diskaři Marku Bártovi, jenž předvedl pouze 57,35 metru a obsadil 22. příčku. V rozbězích osmistovky skončila Pavla Štoudková, v čase 2:01,00 byla na celkově 26. pozici.

Na trati 400 metrů překážek bez problémů postoupila do semifinále slovenská hvězda Emma Zapletalová, jedna z hlavních adeptek na medaili. V čase 54,09 vyhrála druhý rozběh.

Naváže Myslyvčuk na vítězství v kvalifikaci?

Večerní program zahájí ve 20:05 SELČ kvalifikace tyčkařek s Apolenou Švábíkovou, jež bude chtít zastoupit starší sestru Amálii, která v Birminghamu nestartuje kvůli těhotenství. Limit se nachází ve výšce 455 centimetrů, postoupí nejlepší dvanáctka.

O pět minut později začne finále kladivářů, do nějž půjde český reprezentant Myslyvčuk coby vítěz pondělní kvalifikace – hned prvním pokusem v ní zaznamenal 79,61. Finále na vrcholné akci zažije poprvé v kariéře.

ONLINE: Večerní program 2. dne ME v atletice

Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.

Od 21:16 budou o medaile soutěžit dálkaři i s Meindlschmidem. Dvacetiletý talent se v pondělní kvalifikaci zachránil až třetím pokusem, výkon 791 centimetrů mu o jediný centimetr stačil na poslední dvanácté postupové místo. Za cíl si dal minimálně zopakovat sedmou pozici z posledního ME před dvěma roky.

Vrcholem programu bude od 22:47 finále stovky mužů.

Večerní program 2. dne ME v Birminghamu

začátky disciplín jsou uvedeny v českých časech

20:05 – skok o tyči ženy, kvalifikace (Apolena Švábíková)
20:10 – kladivo muži, finále (Myslyvčuk)
20:25 – 5000 metrů ženy, finále
20:55 – 100 metrů překážek ženy, semifinále
21:16 – skok do dálky muži, finále (Meindlschmid)
21:32 – 100 metrů muži, semifinále
22:00 – 400 metrů muži, semifinále
22:30 – 100 metrů překážek ženy, finále
22:47 – 100 metrů muži, finále

Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu:

Kvalifikace s českou účastí

Muži
110 m př. - rozběhy: 1. Trajkovič (Kypr) 13,50, ...9. Kolomazník 13,86, 10. Štefko (oba ČR) 13,86
Výška: 1. Clarke-Khan a Jack (oba Brit.) 223, ...14. Štefela 219, 20. Čudlý 210, Bahník (všichni ČR) neklasifikován
Disk: 1. M. Alekna (Lit.) 67,74, ...22. M. Bárta (ČR) 57,35

Ženy
800 m - rozběhy: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:57,28, ...26. Štoudková (ČR) 2:01,00

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.