Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny. Program a výsledky zápasů, herní systém i informace o tom, kde můžete turnaj sledovat, najdete v našem textu.
V jakých halách se ME v házené mužů koná?

  • Herning (Dánsko): Jyske Bank Boxen (15 000 diváků) – skupiny A a B, zápasy o medaile
  • Malmö (Švédsko): Malmö Arena (11 800) – skupina E
  • B?rum (Norsko): Unity Arena (9 000 diváků) – skupiny C a D
  • Kristiansand (Švédsko): Kristiansand Arena (4 500) – skupina F

Výsledky českých zápasů ve skupině C

Český tým do turnaje vstoupil zápasem proti obhájcům zlata z Francie. V dalším souboji skupiny C podlehl Norsku a s turnajem se rozloučil vítězstvím nad Ukrajinou.

DatumČasZápasVýsledek
15.1.18:00Francie - Česko42:28
17.1.20:30Česko - Norsko25:29
19.1.18:00Česko - Ukrajina38:29

Systém turnaje

  • ze šesti čtyřčlenných skupin postoupí dále dva nejlepší týmy
  • postupující jsou rozděleni do dalších dvou skupin po šesti týmech
  • po odehrání zbývajících zápasů postupují dva nejlepší týmy do semifinále, třetí týmy sehrají zápas o 5. místo

Program hlavní fáze ME házenkářů 2026

DatumČasZápasVýsledek
22.1.15:30Německo - Portugalsko32:30
22.1.18:00Španělsko - Norsko34:35
22.1.20:30Francie - Dánsko29:32
23.1.15:30Island - Chorvatsko29:30
23.1.18:00Švýcarsko - Maďarsko29:29
23.1.20:30Slovinsko - Švédsko31:35
24.1.15:30Francie - Portugalsko46:38
24.1.18:00Španělsko - Dánsko31:36
24.1.20:30Německo - Norsko30:28
25.1.15:30Slovinsko - Maďarsko
25.1.18:00Island - Švédsko
25.1.20:30Švýcarsko - Chorvatsko
25.1.20:30Portugalsko - Norsko
26.1.15:30Španělsko - Francie
26.1.18:00Německo - Dánsko
26.1.20:30Švýcarsko - Island
27.1.15:30Slovinsko - Chorvatsko
27.1.18:00Švédsko - Maďarsko
27.1.20:30Slovinsko - Island
28.1.15:30Španělsko - Portugalsko
28.1.15:30Chorvatsko - Maďarsko
28.1.18:00Německo - Francie
28.1.18:00Dánsko - Norsko
28.1.20:30Švýcarsko - Švédsko

Tabulka skupiny I

TýmZVRPSkóreBody
1.Německo330096:906
2.Dánsko320197:914
3.Francie3201113:1044
4.Norsko310297:1022
5.Portugalsko310299:1072
6.Španělsko300397:1050

Tabulka skupiny II:

#TýmZVRPSkóreBody
1.Švédsko220068:564
2.Chorvatsko210155:622
3.Island210153:532
4.Slovinsko210169:702
5.Švýcarsko201164:671
6.Maďarsko201152:531

Program play off a zápasů o umístění

FázeDatumČasMísto
Semifinále 130. 1. 202617:45Jyske Bank Boxen
Semifinále 230. 1. 202620:30Jyske Bank Boxen
O 5. místo1. 2. 202612:30Jyske Bank Boxen
O 3. místo1. 2. 202615:15Jyske Bank Boxen
Finále1. 2. 202618:00Jyske Bank Boxen

Program zápasů ve skupinách (předkolo)

Skupina A (Německo, Španělsko, Rakousko, Srbsko)

DatumČasZápasVýsledek
15.1.18:00Španělsko - Srbsko29:27
15.1.20:30Německo - Rakousko30:27
17.1.18:00Rakousko - Španělsko25:30
17.1.20:30Srbsko - Německo30:27
19.1.18:00Rakousko - Srbsko26:25
19.1.20:30Německo - Španělsko34:32

Konečná tabulka:

1.Německo320191:894
2.Španělsko320191:864
3.Srbsko310282:822
4.Rakousko310278:852

Skupina B (Dánsko, Portugalsko, Sev. Makedonie, Rumunsko)?

DatumČasZápasVýsledek
16.1.18:00Portugalsko - Rumunsko40:34
16.1.20:30Dánsko - Sev. Makedonie36:24
18.1.18:00Sev. Makedonie - Portugalsko29:29
18.1.20:30Rumunsko - Dánsko24:39
20.1.18:00Sev. Makedonie - Rumunsko24:23
20.1.20:30Dánsko - Portugalsko29:31

Konečná tabulka:

1.Portugalsko3210100:925
2.Dánsko3201104:794
3.Severní Makedonie311177:883
4.Rumunsko300381:1030

Skupina C (Francie, Norsko, Česko, Ukrajina)?

DatumČasZápasVýsledek
15.1.18:00Francie - Česko42:28
15.1.20:30Norsko - Ukrajina39:22
17.1.18:00Ukrajina - Francie26:46
17.1.20:30Česko - Norsko25:29
19.1.18:00Česko - Ukrajina38:29
19.1.20:30Francie - Norsko38:34

Konečná tabulka:

1.Francie3300126:886
2.Norsko3201102:854
3.Česko310291:1002
4.Ukrajina300377:1230

Skupina D (Slovinsko, Faerské o., Švýcarsko, Černá Hora)?

DatumČasZápasVýsledek
16.1.18:00Slovinsko - Černá H.41:40
16.1.20:30Faerské o. - Švýcarsko28:28
18.1.18:00Černá H. - Faerské o.24:37
18.1.20:30Švýcarsko - Slovinsko35:38
20.1.18:00Černá H. - Švýcarsko26:43
20.1.20:30Slovinsko - Faerské o.30:27

Konečná tabulka:

1.Slovinsko3300109:1026
2.Švýcarsko3111106:923
3.Faerské ostrovy311192:823
4.Černá Hora300390:1210

Skupina E (Švédsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Gruzie)?

DatumČasZápasVýsledek
17.1.20:30Švédsko - Nizozemsko36:31
17.1.18:00Chorvatsko - Gruzie32:29
19.1.18:00Nizozemsko - Chorvatsko29:35
19.1.20:30Gruzie - Švédsko29:38
21.1.18:00Nizozemsko - Gruzie31:26
21.1.20:30Švédsko - Chorvatsko33:25

Konečná tabulka:

1.Švédsko3300107:856
2.Chorvatsko320192:914
3.Nizozemsko310291:972
4.Gruzie300384:1010

Skupina F (Maďarsko, Island, Polsko, Itálie)?

DatumČasZápasVýsledek
16.1.20:30Maďarsko - Polsko29:21
16.1.18:00Island - Itálie39:26
18.1.18:00Polsko - Island23:31
18.1.20:30Itálie - Maďarsko26:32
20.1.18:00Polsko - Itálie28:29
20.1.20:30Maďarsko - Island23:24

Konečná tabulka:

1.Island330094:726
2.Maďarsko320184:714
3.Itálie310281:992
4.Polsko300372:890

Kde sledovat ME v házené mužů 2026 živě?

Zápasy MS v házené mužů 2026 můžete sledovat v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.

Česká nominace na ME v házené 2026:

PoziceHráči
BrankářiTomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.)
Levá křídlaPetr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice)
Levé spojkyDominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha)
Střední spojkyMatěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří)
Pravé spojkyTomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí)
Pravá křídlaJakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň)
PivotiMatěj Nantl (Karviná), Jan Užek (Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.)

Přehled medailistů a českých umístění:

  • Mistrovství Evropy se koná každé dva roky a hraje se od roku 1994
  • Nejlepším českým umístěním je 6. místo z ME 1996, stejnou pozici obsadili Češi i na šampionátu v roce 2018 v Chorvatsku
  • Na minulém ME v roce 2024 Češi skončili na 15. místě

Přehled medailistů a českých umístění

ČísloRokPořádající země?? Zlato?? Stříbro?? BronzUmístění Česka
16.ME 2024NěmeckoFrancieDánskoŠvédsko15. místo
15.ME 2022Maďarsko, SlovenskoŠvédskoŠpanělskoDánsko13. místo
14.ME 2020Norsko, Rakousko, ŠvédskoŠpanělskoChorvatskoNorsko12. místo
13.ME 2018ChorvatskoŠpanělskoŠvédskoFrancie6. místo
12.ME 2016PolskoNěmeckoŠpanělskoChorvatskoBez účasti
11.ME 2014DánskoFrancieDánskoŠpanělsko15. místo
10.ME 2012SrbskoDánskoSrbskoChorvatsko14. místo
9.ME 2010RakouskoFrancieChorvatskoIsland8. místo
8.ME 2008NorskoDánskoChorvatskoFrancie14. místo
7.ME 2006ŠvýcarskoFrancieŠpanělskoDánskoBez účasti
6.ME 2004SlovinskoNěmeckoSlovinskoDánsko11. místo
5.ME 2002ŠvédskoŠvédskoNěmeckoDánsko8. místo
4.ME 2000ChorvatskoŠvédskoŠvédskoRuskoBez účasti
3.ME 1998ItálieŠvédskoŠpanělskoNěmecko10. místo
2.ME 1996ŠpanělskoRuskoŠpanělskoJugoslávie6. místo
1.ME 1994PortugalskoŠvédskoRuskoChorvatskoBez účasti
