Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi
Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny. Program a výsledky zápasů, herní systém i informace o tom, kde můžete turnaj sledovat, najdete v našem textu.
V jakých halách se ME v házené mužů koná?
- Herning (Dánsko): Jyske Bank Boxen (15 000 diváků) – skupiny A a B, zápasy o medaile
- Malmö (Švédsko): Malmö Arena (11 800) – skupina E
- B?rum (Norsko): Unity Arena (9 000 diváků) – skupiny C a D
- Kristiansand (Švédsko): Kristiansand Arena (4 500) – skupina F
Výsledky českých zápasů ve skupině C
Český tým do turnaje vstoupil zápasem proti obhájcům zlata z Francie. V dalším souboji skupiny C podlehl Norsku a s turnajem se rozloučil vítězstvím nad Ukrajinou.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|15.1.
|18:00
|Francie - Česko
|42:28
|17.1.
|20:30
|Česko - Norsko
|25:29
|19.1.
|18:00
|Česko - Ukrajina
|38:29
Systém turnaje
- ze šesti čtyřčlenných skupin postoupí dále dva nejlepší týmy
- postupující jsou rozděleni do dalších dvou skupin po šesti týmech
- po odehrání zbývajících zápasů postupují dva nejlepší týmy do semifinále, třetí týmy sehrají zápas o 5. místo
Program hlavní fáze ME házenkářů 2026
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|22.1.
|15:30
|Německo - Portugalsko
|32:30
|22.1.
|18:00
|Španělsko - Norsko
|34:35
|22.1.
|20:30
|Francie - Dánsko
|29:32
|23.1.
|15:30
|Island - Chorvatsko
|29:30
|23.1.
|18:00
|Švýcarsko - Maďarsko
|29:29
|23.1.
|20:30
|Slovinsko - Švédsko
|31:35
|24.1.
|15:30
|Francie - Portugalsko
|46:38
|24.1.
|18:00
|Španělsko - Dánsko
|31:36
|24.1.
|20:30
|Německo - Norsko
|30:28
|25.1.
|15:30
|Slovinsko - Maďarsko
|25.1.
|18:00
|Island - Švédsko
|25.1.
|20:30
|Švýcarsko - Chorvatsko
|25.1.
|20:30
|Portugalsko - Norsko
|26.1.
|15:30
|Španělsko - Francie
|26.1.
|18:00
|Německo - Dánsko
|26.1.
|20:30
|Švýcarsko - Island
|27.1.
|15:30
|Slovinsko - Chorvatsko
|27.1.
|18:00
|Švédsko - Maďarsko
|27.1.
|20:30
|Slovinsko - Island
|28.1.
|15:30
|Španělsko - Portugalsko
|28.1.
|15:30
|Chorvatsko - Maďarsko
|28.1.
|18:00
|Německo - Francie
|28.1.
|18:00
|Dánsko - Norsko
|28.1.
|20:30
|Švýcarsko - Švédsko
Tabulka skupiny I
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Německo
|3
|3
|0
|0
|96:90
|6
|2.
|Dánsko
|3
|2
|0
|1
|97:91
|4
|3.
|Francie
|3
|2
|0
|1
|113:104
|4
|4.
|Norsko
|3
|1
|0
|2
|97:102
|2
|5.
|Portugalsko
|3
|1
|0
|2
|99:107
|2
|6.
|Španělsko
|3
|0
|0
|3
|97:105
|0
Tabulka skupiny II:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|68:56
|4
|2.
|Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|55:62
|2
|3.
|Island
|2
|1
|0
|1
|53:53
|2
|4.
|Slovinsko
|2
|1
|0
|1
|69:70
|2
|5.
|Švýcarsko
|2
|0
|1
|1
|64:67
|1
|6.
|Maďarsko
|2
|0
|1
|1
|52:53
|1
Program play off a zápasů o umístění
|Fáze
|Datum
|Čas
|Místo
|Semifinále 1
|30. 1. 2026
|17:45
|Jyske Bank Boxen
|Semifinále 2
|30. 1. 2026
|20:30
|Jyske Bank Boxen
|O 5. místo
|1. 2. 2026
|12:30
|Jyske Bank Boxen
|O 3. místo
|1. 2. 2026
|15:15
|Jyske Bank Boxen
|Finále
|1. 2. 2026
|18:00
|Jyske Bank Boxen
Program zápasů ve skupinách (předkolo)
Skupina A (Německo, Španělsko, Rakousko, Srbsko)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|15.1.
|18:00
|Španělsko - Srbsko
|29:27
|15.1.
|20:30
|Německo - Rakousko
|30:27
|17.1.
|18:00
|Rakousko - Španělsko
|25:30
|17.1.
|20:30
|Srbsko - Německo
|30:27
|19.1.
|18:00
|Rakousko - Srbsko
|26:25
|19.1.
|20:30
|Německo - Španělsko
|34:32
Konečná tabulka:
|1.
|Německo
|3
|2
|0
|1
|91:89
|4
|2.
|Španělsko
|3
|2
|0
|1
|91:86
|4
|3.
|Srbsko
|3
|1
|0
|2
|82:82
|2
|4.
|Rakousko
|3
|1
|0
|2
|78:85
|2
Skupina B (Dánsko, Portugalsko, Sev. Makedonie, Rumunsko)?
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|16.1.
|18:00
|Portugalsko - Rumunsko
|40:34
|16.1.
|20:30
|Dánsko - Sev. Makedonie
|36:24
|18.1.
|18:00
|Sev. Makedonie - Portugalsko
|29:29
|18.1.
|20:30
|Rumunsko - Dánsko
|24:39
|20.1.
|18:00
|Sev. Makedonie - Rumunsko
|24:23
|20.1.
|20:30
|Dánsko - Portugalsko
|29:31
Konečná tabulka:
|1.
|Portugalsko
|3
|2
|1
|0
|100:92
|5
|2.
|Dánsko
|3
|2
|0
|1
|104:79
|4
|3.
|Severní Makedonie
|3
|1
|1
|1
|77:88
|3
|4.
|Rumunsko
|3
|0
|0
|3
|81:103
|0
Skupina C (Francie, Norsko, Česko, Ukrajina)?
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|15.1.
|18:00
|Francie - Česko
|42:28
|15.1.
|20:30
|Norsko - Ukrajina
|39:22
|17.1.
|18:00
|Ukrajina - Francie
|26:46
|17.1.
|20:30
|Česko - Norsko
|25:29
|19.1.
|18:00
|Česko - Ukrajina
|38:29
|19.1.
|20:30
|Francie - Norsko
|38:34
Konečná tabulka:
|1.
|Francie
|3
|3
|0
|0
|126:88
|6
|2.
|Norsko
|3
|2
|0
|1
|102:85
|4
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|2
|91:100
|2
|4.
|Ukrajina
|3
|0
|0
|3
|77:123
|0
Skupina D (Slovinsko, Faerské o., Švýcarsko, Černá Hora)?
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|16.1.
|18:00
|Slovinsko - Černá H.
|41:40
|16.1.
|20:30
|Faerské o. - Švýcarsko
|28:28
|18.1.
|18:00
|Černá H. - Faerské o.
|24:37
|18.1.
|20:30
|Švýcarsko - Slovinsko
|35:38
|20.1.
|18:00
|Černá H. - Švýcarsko
|26:43
|20.1.
|20:30
|Slovinsko - Faerské o.
|30:27
Konečná tabulka:
|1.
|Slovinsko
|3
|3
|0
|0
|109:102
|6
|2.
|Švýcarsko
|3
|1
|1
|1
|106:92
|3
|3.
|Faerské ostrovy
|3
|1
|1
|1
|92:82
|3
|4.
|Černá Hora
|3
|0
|0
|3
|90:121
|0
Skupina E (Švédsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Gruzie)?
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|17.1.
|20:30
|Švédsko - Nizozemsko
|36:31
|17.1.
|18:00
|Chorvatsko - Gruzie
|32:29
|19.1.
|18:00
|Nizozemsko - Chorvatsko
|29:35
|19.1.
|20:30
|Gruzie - Švédsko
|29:38
|21.1.
|18:00
|Nizozemsko - Gruzie
|31:26
|21.1.
|20:30
|Švédsko - Chorvatsko
|33:25
Konečná tabulka:
|1.
|Švédsko
|3
|3
|0
|0
|107:85
|6
|2.
|Chorvatsko
|3
|2
|0
|1
|92:91
|4
|3.
|Nizozemsko
|3
|1
|0
|2
|91:97
|2
|4.
|Gruzie
|3
|0
|0
|3
|84:101
|0
Skupina F (Maďarsko, Island, Polsko, Itálie)?
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|16.1.
|20:30
|Maďarsko - Polsko
|29:21
|16.1.
|18:00
|Island - Itálie
|39:26
|18.1.
|18:00
|Polsko - Island
|23:31
|18.1.
|20:30
|Itálie - Maďarsko
|26:32
|20.1.
|18:00
|Polsko - Itálie
|28:29
|20.1.
|20:30
|Maďarsko - Island
|23:24
Konečná tabulka:
|1.
|Island
|3
|3
|0
|0
|94:72
|6
|2.
|Maďarsko
|3
|2
|0
|1
|84:71
|4
|3.
|Itálie
|3
|1
|0
|2
|81:99
|2
|4.
|Polsko
|3
|0
|0
|3
|72:89
|0
Kde sledovat ME v házené mužů 2026 živě?
Zápasy MS v házené mužů 2026 můžete sledovat v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.
Česká nominace na ME v házené 2026:
|Pozice
|Hráči
|Brankáři
|Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.)
|Levá křídla
|Petr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice)
|Levé spojky
|Dominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha)
|Střední spojky
|Matěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří)
|Pravé spojky
|Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí)
|Pravá křídla
|Jakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň)
|Pivoti
|Matěj Nantl (Karviná), Jan Užek (Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.)
Přehled medailistů a českých umístění:
- Mistrovství Evropy se koná každé dva roky a hraje se od roku 1994
- Nejlepším českým umístěním je 6. místo z ME 1996, stejnou pozici obsadili Češi i na šampionátu v roce 2018 v Chorvatsku
- Na minulém ME v roce 2024 Češi skončili na 15. místě
Přehled medailistů a českých umístění
|Číslo
|Rok
|Pořádající země
|?? Zlato
|?? Stříbro
|?? Bronz
|Umístění Česka
|16.
|ME 2024
|Německo
|Francie
|Dánsko
|Švédsko
|15. místo
|15.
|ME 2022
|Maďarsko, Slovensko
|Švédsko
|Španělsko
|Dánsko
|13. místo
|14.
|ME 2020
|Norsko, Rakousko, Švédsko
|Španělsko
|Chorvatsko
|Norsko
|12. místo
|13.
|ME 2018
|Chorvatsko
|Španělsko
|Švédsko
|Francie
|6. místo
|12.
|ME 2016
|Polsko
|Německo
|Španělsko
|Chorvatsko
|Bez účasti
|11.
|ME 2014
|Dánsko
|Francie
|Dánsko
|Španělsko
|15. místo
|10.
|ME 2012
|Srbsko
|Dánsko
|Srbsko
|Chorvatsko
|14. místo
|9.
|ME 2010
|Rakousko
|Francie
|Chorvatsko
|Island
|8. místo
|8.
|ME 2008
|Norsko
|Dánsko
|Chorvatsko
|Francie
|14. místo
|7.
|ME 2006
|Švýcarsko
|Francie
|Španělsko
|Dánsko
|Bez účasti
|6.
|ME 2004
|Slovinsko
|Německo
|Slovinsko
|Dánsko
|11. místo
|5.
|ME 2002
|Švédsko
|Švédsko
|Německo
|Dánsko
|8. místo
|4.
|ME 2000
|Chorvatsko
|Švédsko
|Švédsko
|Rusko
|Bez účasti
|3.
|ME 1998
|Itálie
|Švédsko
|Španělsko
|Německo
|10. místo
|2.
|ME 1996
|Španělsko
|Rusko
|Španělsko
|Jugoslávie
|6. místo
|1.
|ME 1994
|Portugalsko
|Švédsko
|Rusko
|Chorvatsko
|Bez účasti