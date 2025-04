Hvězdný český reprezentant měl v prvním kole volný los. Pak porazil Poláka Grzegorze Teresiňského, loňského vicemistra Evropy v kategorii do 23 let. Po minutě a půl Krpálek bodoval chvatem na wazari a pak už soupeře k ničemu nepustil.

Ve čtvrtfinále s německým reprezentantem Erikem Abramovem měl Krpálek v úvodu problémy, po dvou minutách už měl na kontě dva tresty. Fatálnímu třetímu ale unikl a nakonec vyhrál po třech minutách na ipon.

S Tasojevem, jenž byl ve finále při všech svých čtyřech startech na ME a vedle loňského zlata má i titul z roku 2021, se Krpálek pral vyrovnaně. Bez bodované techniky dospěl duel do prodloužení. To trvalo jen 38 sekund, než mistr světa z roku 2023 Tasojev zapsal juko a znovu se dostal do boje o titul.

„Bohužel jsem upadl. Byla to taková sporná situace, ale dali mu hodnocení juko, bohužel jsem ten zápas prohrál. Myslím si, že jsem odešel dobrý zápas na to, jak se dnes cítím. Když si vzpomenu na ty předchozí dva zápasy, co jsem tam předváděl za hrůzy, tak nakonec to byl dobrý zápas. Bohužel jsem ho nedotáhl do vítězného konce,“ řekl Krpálek Radiožurnálu Sport.

Krpálek nenapodobí čtvrteční zlatý úspěch Renaty Zachové v kategorii do 63 kilogramů. Bude útočit alespoň na svou sedmou evropskou medaili, poslední získal před čtyřmi lety v Lisabonu. V historii samostatného Česka ještě tuzemská výprava dvě medaile z žádného ME nepřivezla.

Další dva čeští reprezentanti dnes startovali v kategorii do 100 kilogramů. David Dudy v prvním kole porazil na ipon Jakoba Varese z Estonska a pak rovněž před časovým limitem nestačil na mistra světa z roku 2023 Armana Adamjana z Ruska. Martin Bezděk podlehl na ipon v prvním kole Nizozemci Simeonu Catharinovi.