Fantastický Knedla je mistrem Evropy! V Paříži ovládl setinové drama na padesátce

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  20:26
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Miroslav Knedla nemůže uvěřit, že se stal mistrem Evropy.

Miroslav Knedla nemůže uvěřit, že se stal mistrem Evropy. | foto: AP

Miroslav Knedla prožívá první okamžiky po zisku titulu mistra Evropy.
Miroslav Knedla se usmívá na výsledkovou tabuli. Je mistrem Evropy!
Miroslav Knedla (uprostřed) přijímá gratulace od soupeřů po triumfu na...
Miroslav Knedla v semifinále znakařské dvoustovky na mistrovství Evropy v...
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Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24,11 vylepšil o osm setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Seemanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.

Jednadvacetiletý Knedla byl v rozplavbách i v semifinále třetí za dvěma Rusy v neutrálních barvách. Ve finále porazil o setinu stříbrného Klimenta Kolesnikova a o tři setiny bronzového Pavla Samusenka.

Knedla je na nejkratší znakařské trati vicemistrem Evropy v krátkém bazénu a v Paříži potvrdil roli spolufavorita. Už v rozplavbách vylepšil vlastní národní maximum o 24 setin, v semifinále byl o jedinou setinu pomalejší.

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Štafeta byla ve finále pátá

Smíšená štafeta na 4x100 m volný způsob ve složení Jakub Jan Krischke, Knedla, Barbora Janíčková a Seemanová byla pátá v národním rekordu 3:23,21. Svůj výkon z rozplavby, kterou nečekaně vyhrálo, sice české kvarteto vylepšilo o 20 setin, na bronz ale ztratilo přes dvě sekundy. Zvítězili Rusové v neutrálních barvách před Nizozemskem a Itálií.

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