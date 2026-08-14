Fantastický Knedla je mistrem Evropy! V Paříži ovládl setinové drama na padesátce

Jednadvacetiletý Knedla byl v rozplavbách i v semifinále třetí za dvěma Rusy v neutrálních barvách. Ve finále porazil o setinu stříbrného Klimenta Kolesnikova a o tři setiny bronzového Pavla Samusenka.
Knedla je na nejkratší znakařské trati vicemistrem Evropy v krátkém bazénu a v Paříži potvrdil roli spolufavorita. Už v rozplavbách vylepšil vlastní národní maximum o 24 setin, v semifinále byl o jedinou setinu pomalejší.
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Štafeta byla ve finále pátá
Smíšená štafeta na 4x100 m volný způsob ve složení Jakub Jan Krischke, Knedla, Barbora Janíčková a Seemanová byla pátá v národním rekordu 3:23,21. Svůj výkon z rozplavby, kterou nečekaně vyhrálo, sice české kvarteto vylepšilo o 20 setin, na bronz ale ztratilo přes dvě sekundy. Zvítězili Rusové v neutrálních barvách před Nizozemskem a Itálií.
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