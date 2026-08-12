Seemanová suverénně prošla do finále, Čejku dělilo půl vteřiny od zisku medaile

Bronzový medailista z loňského ME v krátkém bazénu Čejka patřil mezi adepty na zisk cenného kovu i v Paříži. V úterním semifinále se český rekordman blýskl výkonem 1:54,40 a výrazně tak vylepšil čas 1:55,37, který mu vynesl šesté místo na loňském MS v Singapuru. Postoupil tak jako třetí.
Dnes pětadvacetiletý Čejka za svým rekordním časem zaostal jen čtyři setiny sekundy. Většinu závodu se pohyboval na čtvrté a páté pozici, k první medaili z dlouhého bazénu mu nakonec chyběla půlsekunda.
„Jsem strašně unavený. Oproti semifinále mě to hrozně bolelo. Trošku mě mrzí, že to bylo takový kousíček od osobáku, hodně jsem si přál ho zlepšit. Ale závod jsem si užil, bojoval jsem do posledních metrů a páté místo je hezké,“ řekl Čejka ve svazovém videu.
Pro zlato si suverénně doplaval největší favorit Hubert Kós z Maďarska v čase 1:53,08. Za olympijským vítězem skončil s odstupem 73 setin sekundy druhý Řek Apostolos Siskos, třetí byl Ital Thomas Ceccon.
„Můj cíl bylo závodit od prvních metrů, držet se s nimi. Jsem rád, že jsem tu taktiku dodržel. Všichni kluci plavali strašně rychle a myslím, že v téhle konkurenci je páté místo hezké,“ uvedl Čejka.
V dopoledních rozplavbách se představili i Jan Jurčík a Ondřej Slavík na stovce motýlek a seřadili se v šesté desítce výsledkové listiny. Osmnáctiletý Jurčík byl 57. výkonem 54,57, o dva roky starší Slavík skončil hned za ním (54,96).
Seemanová byla v semifinále nejrychlejší
Na první českou medaili z pařížského šampionátu a třetí zlato na kraulařské dvoustovce v kariéře bude ve čtvrtek útočit Seemanová.
Šestadvacetiletá pražská rodačka byla na své nejsilnější trati nejrychlejší v dopoledních rozplavbách i večerním semifinále. Nevedla pouze na první obrátce, kde byla těsně druhá, pak už ale svému semifinále vévodila. Druhou Freyu Colbertovou předčila Češka o 51 setin.
„Bylo to fajn. Jsem hrozně ráda za třetí padesátku, že jsem dodržela plán, co jsme měli s trenérem a že jsem nenechala, abych šla přes 30 (sekund). Jelo se mi to ještě líp než ráno, takže mám radost z výsledku, hlavně z času a z pocitu,“ uvedla Seemanová.
„Na finále se moc těším. Myslím si, že to bude s holkami fakt hezký závod. Je tam (vítězka stovky) Marrit (Steenbergenová), je tam Freya, takže myslím, že to bude fakt hezké sledovat. Bude to samozřejmě náročné, ale jela jsem teď svůj závod, takže se budu snažit to zopakovat a nenechat se strhnout,“ doplnila česká závodnice.
V Paříži Seemanová v úterý obhajovala titul na stovce, ale skončila sedmá. Navíc jí sebrala národní rekord Barbora Janíčková, jež obsadila páté místo. Na dvoustovce má česká jednička maximum 1:55,12.
Italka Curtisová zazářila světovým rekordem
O první světový rekord šampionátu se postarala na trati 50 metrů znak Italka Sara Curtisová, jež vyhrála semifinále v čase 26,63. Devatenáctiletá plavkyně překonala dosavadní maximum Australnky Kaylee McKeownové z roku 2023 o 23 setin sekundy.
Na trati 50 metrů motýlek zvítězila pošesté fenomenální švédská plavkyně Sarah Sjöströmová a vybojovala už 18. evropský titul. Vyrovnala se tak v čele tabulek legendární Němce Franzisce van Almsickové, žádná jiná žena více zlatých medailí z ME nezískala. Trojnásobná olympijská vítězka se přitom vrátila do bazénu teprve na jaře po narození syna Adriana, jehož porodila před necelým rokem.
Na kraulařské stovce triumfoval potřetí za sebou David Popovici. Rumunský plavec dnes zvítězil v třetím nejrychlejším čase historie 46,56. Zaostal jen o 16 setin za světovým rekordem, který před dvěma lety zaplaval ve stejném bazénu při olympijském triumfu Číňan Pchan Čan-le.
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