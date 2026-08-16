Seemanová zakončila ME v Paříži šestým místem, Čejka byl v polohovce sedmý

Jan Čejka dohmátl na krátké polohovce sedmý a po páté příčce ze znakařské dvoustovky zaznamenal druhý nejlepší výsledek.
Šestadvacetiletá Seemanová, která se do finále probojovala jako osmá, se většinu závodu držela na sedmém místě. V závěrečné padesátce měla druhý nejrychlejší čas a o jednu příčku si polepšila. Časem 4:08,16 zaostala za svým národním maximem skoro o pět sekund. V pařížském bazénu byla ještě sedmá na stovce a podílela se i na pátém místě smíšené kraulařské štafety.
„Bylo to určitě lepší než ráno. Jsem ráda, že se mi podařilo přesvědčit tělo, že ještě poslední úsek musí makat. Byl můj cíl rozjet to trošičku líp, abych tolik netrpěla na závěr. Takže jsem ráda, že se mi to povedlo a že jsem aspoň na konci ještě dala tu Belgičanku,“ uvedla v tiskové zprávě Seemanová.
Pětadvacetiletý Čejka, který v sobotu dvakrát vylepšil vlastní české maximum, byl po úvodním motýlku čtvrtý. Na oblíbeném znaku si o příčku pohoršil, po prsařské části klesl o další dvě pozice a na závěrečném kraulu už se neposunul.
„Řekl bych, že jsem do toho šel dobře, snažil jsem se držet vepředu. Pak přišla prsa, v semifinále byla fajn, teďka mě teda už hrozně bolela. V druhé půlce už jsem hodně cítil tu první stovku a ta prsa byla hodně pomalá, na těch budu muset zapracovat. Ale jinak celkově jsem s výkonem spokojený a sedmé místo je za mě super,“ uvedl Čejka.
Časem 1:59,16 Čejka zaostal o 83 setin za svým českým rekordem ze sobotního semifinále, na bronz ztratil bývalý juniorský mistr světa i Evropy na znakařských tratích rovné tři sekundy. Vyhrál Maďar Hubert Kós.
„Plavalo se mi tady super. Atmosféra je skvělá, bazén je tady úžasný, se svými výkony jsem maximálně spokojený. Velké osobáky, české rekordy. Takže za mě pecka a teď se těším na zasloužené volno,“ doplnil Čejka.
Kromě Seemanové se v Paříži radoval ze zlata i Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak, se dvěma zlatými si nicméně české plavání oproti předloňskému šampionátu pohoršilo. V Bělehradě reprezentanti získali tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.
Mistrovství Evropy v plavání v Paříži
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