ME v rychlobruslení 2026 v Tomaszówě: program, výsledky, kdy jede Sáblíková

  13:35aktualizováno  13:35
Další vzrušující souboje čekají rychlobruslaře na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě. Šampionát se koná od 9. do 11. ledna. V našem textu najdete program závodů, výsledky, informace o tom, na jakých tratích se ukážou Češi, i další zajímavosti.

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City. | foto: Reuters

Hlavní hvězdou české výpravy je Martina Sáblíková, která bude startovat na distancích 3000 metrů a ve stíhacím závodě týmů. Skvělou formu ukázal v posledních závodech Metoděj Jílek, ten však ME vynechá kvůli individuální přípravě na ZOH v Itálii.

V Polsku se na ME představí i tito čeští reprezentanti:

  • Nikola Zdráhalová - 1000 metrů, 1500 metrů
  • Lucie Korvasová - 1500 metrů, 3000 metrů, stíhací závod týmů, závod s hromadným startem
  • Zuzana Kuršová – stíhací závod týmů
  • Tadeáš Procházka – 1500 metrů, 5000 metrů, závod s hromadným startem

Program ME v rychlobruslení 2026, Tomaszów

ZávodDatum, časČeská účastVýsledky
Týmový sprint - Ž9.1., 19:30-
Týmová stíhačka - M9.1.-
3 000 m - Ž9.1.Sáblíková, Korvasová-
1 000 m - M9.1.-
Týmový sprint - M10.1., 14:00-
500 m - Ž10.1.-
5 000 m - M10.1.Procházka-
1 500 m - Ž10.1.Zdráhalová, Korvasová-
Týmová stíhačka - Ž11.1., 13:45Sáblíková, Korvasová, Kuršová-
1 500 m - M11.1.Procházka-
1 000 m - Ž11.1.Zdráhalová-
500 m - M11.1.-
Hromadný start - Ž11.1.Korvasová-
Hromadný start - M11.1.Procházka-

Evropské šampionáty se po roce střídají. Letos se závodí na jednotlivých tratích. Příště se bude zápolit ve víceboji.

Sáblíková před startem mistrovství Evropy připomněla, že šampionát bere jako důležitou součást přípravy na vrchol sezony.

„Od posledních závodů už uplynul skoro měsíc a vypadnout ze závodního tempa není dobré. Před olympiádou už budeme startovat jen na Světovém poháru v Inzelu. A ambice? Každý jde do závodu s tím, že zajede výsledek, se kterým bude spokojený. Zároveň si můžeme potvrdit, že příprava jde správným směrem.“

Kde sledovat ME v rychlobruslení 2026

Závody ME v rychlobruslení budou dostupné v programu České televize prostřednictvím stanice ČT sport.

DatumČasDisciplína / přenosStanice
Pátek 9. 1. 202619:25týmový sprint žen & týmová stíhačka mužů (živě)ČT sport
Pátek 9. 1. 202620:15závod žen na 3 000 m (živě)ČT sport
Pátek 9. 1. 202621:15závod mužů na 1 000 m (živě)ČT sport
Sobota 10. 1. 202604:45 záznam závodu žen na 3 000 mČT sport
Sobota 10. 1. 202615:55ME v rychlobruslení – závod mužů na 5 000 m (živě)ČT sport
Sobota 10. 1. 202616:20závod žen na 1 500 m (živě)ČT sport
Neděle 11. 1. 202600:25 záznam závodu žen na 1 500 mČT sport
