Dostál v pátečních rozjížďkách nedosáhl na jediné přímé postupové místo. Semifinále na kilometru zahájil tradičně pomaleji než konkurenti, na 250 metrech byl pátý. V polovině trati se už posunul na postupovou třetí pozici a postupně se propracoval až do čela. Vyhrál více než o sekundu a v sobotním finále nebude chybět.

Dvaatřicetiletý český reprezentant věděl, že v protivětru nebude čas rychlý. „Tudíž jsem tomu uzpůsobil tempo. Jel jsem, jak se říká, rovnoměrně naplno, abych neměl moc velké výkyvy rychlosti, protože to pak ubírá energii. Kluci to samozřejmě přepálili. Nechal jsem chladnou hlavu, věděl jsem, že druhá půlka je moje,“ popsal Dostál v nahrávce pro média úspěšnou strategii.

Odpoledne bojoval o postup s podobnou taktikou. V polovině trati byl čtvrtý, ale nakonec projel cílem jako první. „Hezky jsem se vyspal na to odpolední semifinále a pohlídal si postup. Mohl jsem ze sebe ještě vyždímat víc, ale šetřím si to na sobotní finále. Stoprocentní výkon to ještě nebyl, ale ještě to nebylo potřeba,“ řekl.

Třetí finále na tomto ME si zajistil olympijský vítěz z Paříže a dvanáctinásobný mistr Evropy Martin Fuksa. Čtyřčlenné semifinále o tři postupová místa společně s bratrem Petrem zvládli s přehledem. Dojeli první, i když šetřili síly.

„Péťa jede, já to jenom řídím. Včera mi to řízení moc nešlo, dnes to bylo trošku lepší. Já jsem se dnes válel celý den v posteli, šel jsem jenom na tento závod. Rozjetí bylo fajn, věděl jsem, že to dáme. Semíčko bylo taky celkem fajn. Ve finále to samozřejmě bude chtít jet ještě větší bomby,“ uvedl Martin Fuksa.

Poprvé se do individuálního finále na seniorském ME dostala čtyřiadvacetiletá kajakářka Betlachová. Na olympijské distanci 500 metrů, která jí loni přinesla světový titul v kategorii do 23 let, dojela v semifinále druhá a bezpečně postoupila.

„Sotva hledám slova. Jsem docela dojatá, protože tohle je takový můj splněný sen. Já jsem ještě na dospělé Evropě singla nejela, takže jsem moc spokojená, že jsem to dotáhla na to áčko,“ radovala se. V uplynulých sezonách byla českou kajakářskou jedničkou pro individuální disciplíny olympionička Anežka Paloudová, která nyní očekává s Josefem Dostálem narození potomka.

Kajakářka Barbora Betlachová na ME v Račicích.

Na finále kilometru mezi kajakářkami nedosáhla Barbora Sovová. V semifinále dojela pátá, od postupové třetí pozice ji dělila více než sekunda. Stejnou příčku obsadila Barbora Betlachová na dvoustovce a finále jí rovněž uniklo.

Rovněž pátý skončil na 500 metrů ženský čtyřkajak Eliška Betlachová, Kateřina Zárubová, Štěpánka Sobíšková a Adéla Házová, který porazil jen jednu posádku a vypadl. Daleko k postupu měl na sprinterské distanci 200 metrů kajakář Jakub Brabec, v semifinále byl sedmý. Devátou příčkou v semifinále se s ME rozloučil deblkajak Kateřina Zárubová, Adéla Házová na pětistovce.