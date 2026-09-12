Dva bloky v závěru pečetily další výhru. Volejbalisté na ME vyzráli i na Švédy

Senzační semifinalisté loňského světového šampionátu z Filipín se po dramatických koncovkách dostali do vedení 2:0, ve třetím setu však nevyužili náskok 21:19. Ve čtvrtém dějství se trápili v útoku, ale pak se opět dostali do varu a získali do skupiny možná klíčové dva body.
„Vítězství je důležité. Nechtěli jsme zamotávat postupové karty, víme, koho musíme porazit,“ řekl trenér Jiří Novák České televizi. Na dotaz, zda jeho svěřenci utekli hrobníkovi z lopaty, řekl, že už seděli na špičce lopaty.
„Naše hra měla kvalitu, ale pak jsme přestali. Jsme nepoučitelní,“ zlobil se Novák. „Začala nám chybět agresivita, kterou jsme potřebovali držet. Švédové hráli dobře, ve čtvrtém setu se nám to rozsypalo. Ale dobře jsme začali tiebreak, a i když se soupeř vrátil (na skóre), komfort bodu nebo side outu jsme měli a to se hraje jinak. Musíme ale líp podávat, to nás trápí,“ zhodnotil.
Čeští volejbalisté ještě nikdy neprohráli se švédskou reprezentací, která se na ME vrátila po 33 letech, ale tentokrát nebyli od porážky daleko. Z dobře rozehraného duelu se stalo více než dvouapůlhodinové drama.
„Švédové dokazují, že jdou nahoru. Hrají fyzický volejbal. My to měli rozjeté na 3:0, ale trochu jako včera – nevím, jestli jsme podlehli uspokojení,“ řekl kapitán Patrik Indra, který závěr dohrával na univerzálním postu místo Marka Šotoly. „V tiebreaku jsme zamakali. To bylo jenom o hlavě,“ upozornil. A litoval laciných balonů, které spadly na českou polovinu.
Po dnu volna nastoupí Češi v pondělí opět od 16:00 proti Slovákům. Pak je čekají mistři světa domácí Italové a také Slovinci, další favorité skupiny. Ze čtyř šestičlenných skupin, které se hrají ještě v Bulharsku, Finsku a Rumunsku, postoupí vždy čtyři celky do osmifinále.
Mistrovství Evropy volejbalistů
skupina A v Modeně (Itálie)
Česko - Švédsko 3:2 (22, 23, -23, -17, 13)
Rozhodčí: Yener (Tur.), Varbanov (Bulh.). Čas: 138 min. Diváci: 797.
Sestava a body Česka: Klajmon 12, Bartůněk 1, Vašina 19, Klimeš 14, Šotola 14, Drahoňovský 13, libera Moník/Pavlíček - Indra 9, Roman 1, Zajíček, Pastrňák, Benda. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Švédska: Enlund 23, Link 18, Ekman 15.