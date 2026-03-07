Medaile po šestnácti letech! Biatlonistka Edlingerová získala na paralympiádě stříbro

  14:58
Biatlonistka Carina Edlingerová získala pro Česko po 16 letech medaili ze zimních paralympijských her. Ve sprintu v Teseru skončila rakouská rodačka druhá. Čtvrté místo obsadila další česká zrakově postižená sportovkyně Simona. Bubeníčková.
Parabiatlonistka Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví stříbrnou paralympijskou medaili. | foto: Reuters

Sedmadvacetiletá Edlingerová reprezentuje české barvy od této sezony. Pro rodné Rakousko na předchozích dvou paralympiádách vybojovala zlato a dva bronzy v běhu na lyžích. Dnes mezi biatlonistkami nestačila na sprinterské trati pouze na vítěznou Číňanku Wang Jüe.

„Mám velikou radost. Je pro mě velká čest, že jsem jako nová reprezentantka získala pro Česko cenný kov,“ řekla Edlingerová České televizi. Za vítěznou Wang Jüe zaostala s trasérem Alexandrem Paťavou o 28 sekund.

Další český reprezentant na paralympiádě – alpský lyžař Tadeáš Kříž obsadil ve sjezdu 6. místo.

