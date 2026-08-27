Smíšená čtyřhra se letos na US Open podruhé hrála v upraveném formátu. Stihla se za dva dny, pořadatelé do ní pozvali hlavně singlové hvězdy. Hrálo se zkráceným systémem počítání, opět se objevovaly kritické hlasy, že nejde o plnohodnotnou soutěž, ale spíše exhibici.
To ale nic nemění na tom, že Muchová a Menšík jsou grandslamovými šampiony. Vůbec poprvé ve svých kariérách.
Menšík byl dosud nejdál v semifinále letošního Roland Garros, Muchová má finále z Paříže 2023 a nedávného Wimbledonu. Dvouhra je pro ně pořád hlavní disciplínou, ale i trofej z mixu znamená skvělý výsledek.
„Rozhodující asi byly ty sladěné outfity,“ vyzdvihla čerstvá třicátnice Muchová při slavnostním ceremoniálu stejné oblečení českého páru. „Nečekala jsem, že tu teď budeme stát, chtěli jsme si to hlavně užít.“
„Díky Karolíně, že se mnou hrála, nejdřív totiž nechtěla. Ale dopadlo to a jsem rád, že jsme vyhráli titul,“ doplnil brzy jedenadvacetiletý Menšík.
Proti Italovi Cobollimu a Švýcarce Bencicové nastoupili na dvorec Arthura Ashe, největší tenisový stadion na světě, jen pár minut po konci semifinále, v němž Rubljovovi a Andrejevové odvrátili dva mečboly.
V úvodu finále, ve kterém už se sety hrály klasicky do šesti gamů, jim pohoda vydržela. Když brejkli Bencicovou, vedli 3:1 a náskok bez problémů uhájili. Jenže ve druhé sadě od stavu 1:1 ztratili pět gamů v řadě, a tak znovu museli do super tiebreaku.
V něm opět nalezli formu z první poloviny utkání, rychle utekli na 4:1 a poté i 8:4. Při třetím mečbolu vypálil Menšík nechytatelné podání, které ho celý turnaj zdobilo, a s Muchovou si radostně padli do náruče.
Do smíšené čtyřhry dostali divokou kartu a vyhráli všechny čtyři zápasy: v úterý porazili americkou dvojici Tommy Paul, Emma Navarrová a salvadorsko-francouzský pár Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová.
Skvěle se tak naladili na nedělní začátek singlového programu na US Open – Muchová v něm bude plnit roli nasazené sedmičky, Menšík je o deset příček níže.
Semifinálové drama s odvrácenými mečboly
Těžkou prověrku zvládli Menšík s Muchovou i o pár desítek minut dříve v semifinále proti ruskému páru. Hrál se vyrovnaný a dramatický zápas, výměny rozhodovaly první dva tři údery, dominantní sílu představovali Menšík a Rubljov a jejich dělové servisy.
Zároveň bylo poznat, že ani jeden z aktérů utkání není specialistou na debl, zejména Češi na síti kolikrát nezahráli dostatečně přesně a důrazně.
Přesto nakonec postoupili do finále.
Lépe totiž zvládli koncovku napínavého super tiebreaku, v němž přitom od začátku prohrávali a za stavu 7:9 čelili dvěma mečbolům.
První smazali díky zkaženému voleji Andrejevové, druhý eliminoval Menšík esem. Po dalším přímém bodu z podání rodáka z Prostějova měli mečbol naopak Češi. A opět díky Menšíkovi, jenž dostal šampionku letošního Roland Garros do úzkých dlouhým returnem, ho proměnili.
Předtím v tiebreaku první sady odvrátili setbol, Muchová ho zažehnala přímým bodem z podání. Ve druhém dějství Češi brejkli Andrejevovou a vedli 2:1, vzápětí ale přišla o servis i rodačka z Olomouce.
Rubljov, olympijský šampion v mixu z her v Tokiu, a Andrejevová potvrdili zlepšení další krádeží servisu Muchové, díky níž získali druhý set 5:3. Poté dlouho vedli i v super tiebreaku, ale do finále nakonec postoupili Češi.
A také v souboji o titul zvládli super tiebreak.
Tenisové US Open v New Yorku - smíšená čtyřhra
tvrdý povrch, dotace 2,88 milionu dolarů
Finále:
Semifinále: