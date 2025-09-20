Menšík jako první Čech vyhrál zápas na Laver Cupu, slavil i v deblu s Alcarazem

Před Menšíkem uspěl v pátek Nor Casper Ruud, který zdolal dalšího Američana Reillyho Opelku 6:4, 7:6. Jediný bod výběru světa zatím získal Brazilec Joao Fonseca, který zvítězil nad Italem Flaviem Cobollim 6:4, 6:3.
Dvacetiletý Menšík se stal prvním českým hráčem, který duel v Laver Cupu vyhrál. V exhibiční soutěži startuje jako druhý Čech po Tomáši Berdychovi, který se zúčastnil premiérového ročníku před osmi lety. S Menšíkem je v San Franciscu také Tomáš Macháč, který v evropském výběru kapitána Yannicka Noaha plní roli náhradníka.
Menšík se ve 20 letech a 18 dnech stal nejmladším vítězem dvouhry na Laver Cupu, překonal Němce Alexandera Zvereva (20 let a 155 dní).
Prostějovský rodák získal proti Michelsenovi první set díky povedenému úvodu, kdy vedl brzy 4:0. Ve druhé sadě ale za stavu 5:3 zápas nedopodával, Američan si vynutil zkrácenou hru a v ní uspěl 7:3. Rozhodl super tiebreak, v němž Menšík utekl do náskoku 4:0 a za stavu 9:8 využil druhý mečbol.
„Byl to pěkný zápas. S Alexem se známe od juniorských let, takže jsme o sobě dost věděli. V tomto zápasovém formátu je to hodně o nervech. Jsem ale rád, že jsem se soustředil až do konce a vybojoval pro svůj tým bod,“ řekl v rozhovoru na kurtu Menšík.
V hledišti mu tleskal také dvacetinásobný grandslamový vítěz Švýcar Roger Federer. „Když byl Laver Cup poprvé v Praze, doufal jsem, že uvidím hrát Rogera a Rafu (Nadala). To se mi splnilo druhý den. Je krásné, že o pár let později hraju na stejném kurtu a Roger tentokrát kouká na mě,“ uvedl Menšík.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse poté uspěl i ve čtyřhře po boku světové jedničky a šestinásobného grandslamového vítěze Alcaraze. Česko-španělská dvojice nepustila Fritze a Michelsena k jedinému brejkbolu a zvítězila za hodinu a 43 minut.
Menšík s Alcarazem, kteří utvořili nejmladší deblový pár v historii Laver Cupu, získali první sadu v tiebreaku. Za stavu 5:6 odvrátili setbol a zvítězili 9:7. Ve druhém setu rozhodli v závěru, kdy si v desátém gamu vypracovali při Fritzově podání vedení 40:30 a mečbol proměnili.
„Je to pro mě obrovská zkušenost a zážitek. Nejsme deblisté, ale zahráli jsme spoustu atraktivních a netradičních úderů. Dobře jsme se s Carlosem doplňovali a fungovalo nám to. Odehráli jsme dobrý zápas,“ řekl Menšík.
Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup
San Francisco
Výběr Evropy - Výběr světa 3:1 po prvním dnu