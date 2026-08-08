Menšík napodobil Lehečku. Na tenisovém Masters v Montrealu si zahraje osmifinále

Menšík v bitvě s 46. tenistou světa udržel stoprocentní bilanci na podání, jediný brejkbol soupeře odvrátil. Sám si proti Francouzi, který zahrál jedenáct es, vypracoval deset příležitostí na brejk, ale proměnil jen dvě. Povedlo se mu to vždy v závěru setů a pokaždé vzápětí zisk při vlastním servisu potvrdil. Nejprve mu stačil jediný setbol a pak po hodině a 41 minutách hry proměnil i první mečbol.
Do osmifinále Masters prošel dvacetiletý Menšík pošesté v kariéře. Na Canadian Open se mu to povedlo poprvé. V cestě za případným druhým triumfem na akci této kategorie po loňském Miami Open mu nyní stojí třicetiletý Van de Zandschulp. Stejně jako proti Atmanemu čeká Menšíka i proti 70. hráči světa první vzájemný zápas.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu
Tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů
Dvouhra - 3. kolo:
Deblová světová jednička Kateřina Siniaková po zranění ramena z dvouhry a skreči zápasu s Kamillou Rachimovovou se vrátila do turnaje v Torontu ve čtyřhře a s Číňankou Čang Šuaj hladce zvládly 1. kolo. Nejvýše nasazený pár zvítězil 6:2, 6:2 nad rusko-rumunskou dvojicí Mirra Andrejevová, Sorana Cirsteaová.
Tenisový turnaj žen v Torontu
Tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Čtyřhra - 1. kolo: