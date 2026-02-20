Menšík na výhru nad Sinnerem nenavázal a končí v semifinále. Kopřiva postoupil

Jednadvacetiletý Fils, jenž ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku, ve finále nastoupí proti světové jedničce Carlosi Alcarazovi ze Španělska, který po boji porazil 7:6 a 6:4 obhájce titulu Andreje Rubljova z Ruska.
Menšík v úvodní sadě přišel za stavu 1:1 o podání a ztrátu už nesmazal. Rovněž ve druhém setu jako první přišel o servis, ale dokázal vybojovat tiebreak. V něm však rychle prohrával 1:5 a na obrat už sílu nenašel.
Dvacetiletý Menšík promarnil šanci zahrát si čtvrté finále v kariéře a zaútočit na třetí titul. Přesto se ve světovém žebříčku posune na nové kariérní maximum, bude na třinácté příčce.
Alcaraz se na postup nadřel. V prvním setu promarnil náskok 5:3, ale poté uspěl 7:3 v tiebreaku. Ve druhé sadě vedl vítěz sedmi grandslamů 3:0, ale Rubljov srovnal a poté při soupeřově servisu za stavu 3:5 odvrátil tři mečboly.
Další dva mečboly dvaadvacetiletý Alcaraz nevyužil v následující hře při podání soupeře, ale při šestém už utkání uzavřel. Ukončil tak ruskou nadvládu na turnaji, který před Rubljovem vyhráli Karen Chačanov (2024) a Daniil Medveděv (2023).
Tenisový turnaj mužů v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 2 833 335 dolarů
Dvouhra - semifinále:
Také Kopřiva vyhlíží životní maximum
Vydařený den prožil Kopřiva, díky výhře nad Cerúndolem postoupil podruhé v kariéře do semifinále turnaje ATP. O první finálovou účast si zahraje s dalším Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym.
Kopřiva do prvního setu vstoupil brejkem a výhodu udržel až do konce. Také ve druhé sadě osmadvacetiletý Čech sebral hned v úvodu Cerúndolovi servis a bez problémů dovedl zápas k postupu.
„Držím vyrovnanost úderů, snažím se udržet v co nejvíc výměnách a pomáhat si servisem. Zatím mi zdejší podmínky sedí,“ uvedl Kopřiva. „Tohle je určitě jeden z nejlepších týdnů, co jsem kdy zažil, ale zkusím jít ještě dál,“ dodal.
V semifinále se Kopřiva, který minulý týden ve čtvrtfinále v Buenos Aires prohrál s Cerúndolovým starším bratrem Franciskem, představí mezi elitou podruhé. Dosud do něj postoupil pouze v roce 2021 v Gstaadu.
Tenisový turnaj mužů v Riu de Janeiro
antuka, dotace 2 469 450 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: