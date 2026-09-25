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Menšík na úvod Laver Cupu prohrál, srazily ho nevynucené chyby. Stav je vyrovnaný

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  19:38aktualizováno  19:38
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Jakub Menšík během utkání Laver Cupu.

Jakub Menšík během utkání Laver Cupu. | foto: Reuters

Brandon Nakashima z USA přemohl na úvod Laver Cupu Jakuba Menšíka.
Jakub Menšík odvrací úder Brandona Nakashimy v Laver Cupu.
Jakub Menšík (vpravo) a jeho přemožitel Brandon Nakashima z USA.
Jakub Menšík a jeho forhend proti Nakashimovi.
5 fotografií
Český Tenista Jakub Menšík prohrál na Laver Cupu s Američanem Brandonem Nakashimou 1:6, 6:3, 7:10. Po dvou zápasech je duel týmu Evropy s výběrem světa vyrovnaný 1:1. Menšíka čeká v pátek v Londýně čeká ještě čtyřhra, v níž se na závěr úvodního dne představí po boku Španěla Carlose Alcaraze.

Třetí páteční dvouhru obstarají od 20.00 Španěl Rafael Jódar a Kazachstánec Alexandr Bublik. Úvodní bod týmu Evropy vybojoval Casper Ruud. Norský tenista zdolal Argentince Francisca Cerúndola po více než dvou hodinách rovněž až v super tie-breaku 6:7, 6:4, 10:8.

Jakub Menšík během utkání Laver Cupu.
Brandon Nakashima z USA přemohl na úvod Laver Cupu Jakuba Menšíka.
Jakub Menšík odvrací úder Brandona Nakashimy v Laver Cupu.
Jakub Menšík (vpravo) a jeho přemožitel Brandon Nakashima z USA.
5 fotografií

Menšíkovi se nástup do druhé dvouhry vůbec nevydařil. V úvodu dvakrát přišel o podání, rychle prohrával 0:5 a první set ztratil za necelou půlhodinu. Ve druhém zlepšil servis a díky jedinému využitému brejkbolu zápas vyrovnal. V super tie-breaku ale koncovku lépe zvládl Američan, který je ve světovém žebříčku o místo za Menšíkem.

Český tenista v utkání doplatil na vyšší počet nevynucených chyb. Nasbíral jich 28, zatímco soupeř jen 11. Menšíka tak nezachránilo ani 18 vítězných míčů oproti 13 Nakashimovým.

Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup v Londýně:

Výběr Evropy - Výběr světa 1:1
Ruud - F. Cerúndolo 6:7 (4:7), 6:4, 10:8,
Menšík - Nakashima 1:6, 6:3, 7:10.

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