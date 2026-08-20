Bejlek šokovala světovou jedničku! Po životní výhře je v Cincinnati ve čtvrtfinále

Momentálně 35. hráčka žebříčku Bejlek proti vysoce favorizované Bělorusce předvedla dva velké obraty.
Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou prohrávala v tiebreaku první sady 1:5, nicméně nakonec uspěla 9:7. Ve druhém setu ztrácela 1:4, ale pak získala pět gamů za sebou.
„Nemám slov. Je to neuvěřitelné a mám obrovskou radost,“ řekla v rozhovoru na kurtu.
Na akci kategorie WTA 1000 v Ohiu tak potvrdila skvělou formu, předtím porazila krajanky Karolínu Plíškovou a Barboru Krejčíkovou a také Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Po životním triumfu nad Sabalenkovou už má jistotu, že si vylepší své žebříčkové maximum, v živém rankingu figuruje na 31. příčce.
Ve čtvrtfinále nastoupí proti další bývalé vítězce turnaje. Jednatřicetiletá Keysová, která ve třetím kole ve dvou setech nedala šanci Kateřině Siniakové, slavila v Cincinnati v roce 2019.
V osmifinále v Cincinnati naopak končí Jakub Menšík, Linda Nosková i Marie Bouzková. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1:6 a 4:6 s domácí Amandě Anisimovové, Menšík prohrál s Argentincem Thiagem Tirantem 7:5, 4:6, 4:6 a Bouzková nestačila na Coco Gauffovou 3:6 a 2:6.
Nosková neměla v prvním setu šanci a ztratila ho za 22 minut. Začátek druhé sady na hodinu a půl přerušil déšť a po návratu na kurty turnajová šestka držela s Anisimovovou krok do stavu 3:3. Pak přišla o podání a Američanka už zápas dovedla do vítězného konce.
Kompletní tenisové výsledky
Menšík přišel s 50. hráčem světa a přemožitelem Novaka Djokoviče ze druhého kola třikrát o servis a doplatil také na 36 nevynucených chyb. Nepomohlo mu ani devět es, prohrál po dvou hodinách a čtrnácti minutách.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse přitom zahájil duel dobře. V prvním setu nepustil Tiranteho k jedinému brejkbolu a poté, co prolomil jeho servis ve dvanácté hře, získal i první set.
Ve druhé sadě už Menšík na podání tak spolehlivý nebyl. První brejkbol Tiranteho v úvodním gamu sice odvrátil, za stavu 4:4 si ale Argentinec vypracoval další dvě možnosti a tu druhou využil. Vzápětí set dopodával.
Menšíkovi nevyšel ani úvod rozhodující třetí sady, kdy přišel dvakrát o podání a Tirante utekl do vedení 4:0. Český tenista sice manko jednoho brejku smazal a snížil na 3:4, obrat už ale nedokonal.
Bouzková se čtvrtou hráčkou světa Gauffovou prohrála za hodinu a půl. V prvním setu osmadvacetiletá Češka jednou ztratila podání, ve druhém dvakrát. Za stavu 2:5 odvrátila jeden mečbol, ale při dalším už vítězka dvou grandslamů duel ukončila.
Turnaj mužů a žen v Cincinnati
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