Bejlek šokovala světovou jedničku! Po životní výhře je v Cincinnati ve čtvrtfinále

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Sára Bejlek se hecuje na turnaji v Cincinnati. | foto: Aaron Doster-Imagn Images

Poprvé porazila hráčku z elitní desítky světového žebříčku, a hned tu úplně nejvýše postavenou. Dvacetiletá česká tenistka Sára Bejlek na prestižním turnaji v Cincinnati zdolala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, po vítězství 7:6 a 6:4 postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká jiná grandslamová šampionka, domácí Madison Keysová.

Momentálně 35. hráčka žebříčku Bejlek proti vysoce favorizované Bělorusce předvedla dva velké obraty.

Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou prohrávala v tiebreaku první sady 1:5, nicméně nakonec uspěla 9:7. Ve druhém setu ztrácela 1:4, ale pak získala pět gamů za sebou.

„Nemám slov. Je to neuvěřitelné a mám obrovskou radost,“ řekla v rozhovoru na kurtu.

Na akci kategorie WTA 1000 v Ohiu tak potvrdila skvělou formu, předtím porazila krajanky Karolínu Plíškovou a Barboru Krejčíkovou a také Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Po životním triumfu nad Sabalenkovou už má jistotu, že si vylepší své žebříčkové maximum, v živém rankingu figuruje na 31. příčce.

Ve čtvrtfinále nastoupí proti další bývalé vítězce turnaje. Jednatřicetiletá Keysová, která ve třetím kole ve dvou setech nedala šanci Kateřině Siniakové, slavila v Cincinnati v roce 2019.

Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati.

V osmifinále v Cincinnati naopak končí Jakub Menšík, Linda Nosková i Marie Bouzková. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1:6 a 4:6 s domácí Amandě Anisimovové, Menšík prohrál s Argentincem Thiagem Tirantem 7:5, 4:6, 4:6 a Bouzková nestačila na Coco Gauffovou 3:6 a 2:6.

Nosková neměla v prvním setu šanci a ztratila ho za 22 minut. Začátek druhé sady na hodinu a půl přerušil déšť a po návratu na kurty turnajová šestka držela s Anisimovovou krok do stavu 3:3. Pak přišla o podání a Američanka už zápas dovedla do vítězného konce.

Kompletní tenisové výsledky

Menšík přišel s 50. hráčem světa a přemožitelem Novaka Djokoviče ze druhého kola třikrát o servis a doplatil také na 36 nevynucených chyb. Nepomohlo mu ani devět es, prohrál po dvou hodinách a čtrnácti minutách.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse přitom zahájil duel dobře. V prvním setu nepustil Tiranteho k jedinému brejkbolu a poté, co prolomil jeho servis ve dvanácté hře, získal i první set.

Ve druhé sadě už Menšík na podání tak spolehlivý nebyl. První brejkbol Tiranteho v úvodním gamu sice odvrátil, za stavu 4:4 si ale Argentinec vypracoval další dvě možnosti a tu druhou využil. Vzápětí set dopodával.

Menšíkovi nevyšel ani úvod rozhodující třetí sady, kdy přišel dvakrát o podání a Tirante utekl do vedení 4:0. Český tenista sice manko jednoho brejku smazal a snížil na 3:4, obrat už ale nedokonal.

Bouzková se čtvrtou hráčkou světa Gauffovou prohrála za hodinu a půl. V prvním setu osmadvacetiletá Češka jednou ztratila podání, ve druhém dvakrát. Za stavu 2:5 odvrátila jeden mečbol, ale při dalším už vítězka dvou grandslamů duel ukončila.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati

tvrdý povrch

Muži (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo:
Tirante (Arg.) - Menšík (14-ČR) 5:7, 6:4, 6:4

Ženy (dotace 7 433 076 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo:
Bejlek (ČR) – Sabalenková (1-Běl.) 7:6 (9:7), 6:4
Anisimovová (9-USA) - Nosková (6-ČR) 6:1, 6:4
Gauffová (4-USA) – Bouzková (22-ČR) 6:3, 6:2

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