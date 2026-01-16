Menšík vyhrál dva zápasy za den a je ve finále. O titul zabojuje také Macháč

Světová osmnáctka Menšík, jenž na podniku ATP 250 na Novém Zélandu plní roli nasazené trojky, musel v pátek absolvovat náročný dvojboj.
Nejprve od jedenácti dopoledne dohrával odložené čtvrtfinále proti Giovannimu Mpetshimu Perricardovi, z nějž ve čtvrtek kvůli dešti stihl jen dvě výměny. A když francouzského obra – žebříčkové číslo 63 – porazil 6:4, 6:2, měl zhruba dvě hodiny pauzu, než šel na kurt znovu.
V semifinále nastoupil proti Fabianu Maroszanovi a slavil další vítězství, tentokrát 7:6, 4:6 a 6:1. Maďara, jemuž v žebříčku patří 52. místo, udolal po více než dvouhodinovém boji, v němž nasázel 16 es.
V tiebreaku úvodního dějství odvrátil pět setbolů a šel do vedení. Ve druhé sadě sice promarnil vedení 3:1, ale ve třetí jednoznačně dominoval.
Oba zápasy vyhrál v rozmezí pěti a půl hodiny, z toho přímo na dvorci strávil zhruba tři a čtvrt hodiny. Před Australian Open tedy dostává pořádný zápřah, nicméně zároveň se mu daří sbírat cenná vítězství.
„Byl to fyzicky velmi náročný den, ale cítím se skvěle. Jsem moc rád, že má forma před grandslamem stoupá,“ pochvaloval si dvacetiletý český talent v rozhovoru na kurtu.
O druhý titul v kariéře po loňském triumfu na Masters v Miami si zahraje v sobotu proti Argentinci Sebastianu Báezovi, který má v letošní sezoně zatím perfektní bilanci 7:0.
Povedená otočka Macháče
Macháč měl v pátek jednodušší program, ale zase vyzval žebříčkově lépe postaveného soupeře. V semifinále akce ATP 250 v Adelaide zdolal 21. hráče světa Tommyho Paula po obratu 2:6, 6:3 a 6:3.
V první sadě prohrál od stavu 2:2 čtyři gamy v řadě, ale pak už byl na servisu stoprocentní. Druhý set rozhodl brejkem ve čtvrté hře a ve třetím dějství získal výhodu hned v úvodu. Za stavu 5:3 pak Američana brejknul ještě jednou a porazil ho potřetí ze čtyř vzájemných zápasů.
„Začal jsem hodně pomalu, na kurtu jsem se necítil dobře. Ale pak jsem se snažil prostě bojovat a lépe se hýbat. A šlo to skvěle,“ popisoval v pozápasovém rozhovoru.
Pětadvacetiletý reprezentant, který je v žebříčku na 35. pozici, se v sobotním finále střetne buď s turnajovou jedničkou Španělem Alejandrem Davidovichem, nebo Francouzem Ugem Humbertem.
Bude chtít navázat na loňský podnik v Acapulku, který ovládl, před dvěma lety ve finále v Ženevě neuspěl.