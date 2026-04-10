Menšík znovu odkládá start na antuce. Kvůli zranění vynechá i turnaj v Mnichově

„Udělali jsme vše pro to, abych byl na soutěž připraven, ale zkrátka bylo málo času,“ uvedl Menšík ke zrušenému startu v Monte Carlu. „Rozhodl jsem se odhlásit i z Mnichova. S týmem jsme se shodli, že nejrozumnější bude dopřát si trochu více času na zotavení a mít jistotu, že jsem stoprocentně připravený na to, co bude dál,“ napsal.
Naposledy se představil před dvěma týdny v Miami, kde při obhajobě senzačního titulu vypadl ve 3. kole po porážce s Američanem Francesem Tiafoem. Dvacetiletý tenista nedávno přišel o post české jedničky a ve světovém žebříčku je na 26. místě o 13 příček za Jiřím Lehečkou.