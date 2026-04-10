Menšík znovu odkládá start na antuce. Kvůli zranění vynechá i turnaj v Mnichově

  12:31aktualizováno  12:31
Tenista Jakub Menšík se kvůli zánětu prstu na pravé noze nezúčastní ani turnaje v Mnichově v příštím týdnu. Druhý nejvýše postavený český hráč ve světovém žebříčku to oznámil na Instagramu. Tento týden se Menšík na poslední chvíli odhlásil z Masters v Monte Carlu. Jeho vstup do antukové části sezony se tak znovu odkládá.
Jakub Menšík hraje forhend ve třetím kole turnaje v Miami. | foto: Geoff Burke-Imagn Images

„Udělali jsme vše pro to, abych byl na soutěž připraven, ale zkrátka bylo málo času,“ uvedl Menšík ke zrušenému startu v Monte Carlu. „Rozhodl jsem se odhlásit i z Mnichova. S týmem jsme se shodli, že nejrozumnější bude dopřát si trochu více času na zotavení a mít jistotu, že jsem stoprocentně připravený na to, co bude dál,“ napsal.

Naposledy se představil před dvěma týdny v Miami, kde při obhajobě senzačního titulu vypadl ve 3. kole po porážce s Američanem Francesem Tiafoem. Dvacetiletý tenista nedávno přišel o post české jedničky a ve světovém žebříčku je na 26. místě o 13 příček za Jiřím Lehečkou.

