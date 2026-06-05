Roland Garros ONLINE: Menšík v semifinále ztrácí první set, utekla mu koncovka

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  15:01aktualizováno  15:40
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Natáhne Jakub Menšík své senzační tažení na tenisovém Roland Garros ještě dál? V semifinále antukového svátku v Paříži soupeří se světovou trojkou Alexanderem Zverevem, utkání sledujeme v podrobné reportáži. Dvacetiletý talent se může stát prvním grandslamovým finalistou z Česka po dlouhých 16 letech.
Jakub Menšík hraje forhend v semifinále Roland Garros.

Jakub Menšík hraje forhend v semifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Jakub Menšík v semifinále Roland Garros
Jakub Menšík přichází na kurt před semifinále Roland Garros.
Jakub Menšík v semifinále Roland Garros
Jakub Menšík (vpravo) a Němec Alexander Zverev pózují před vzájemným utkáním v...
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O devět let staršího Zvereva vyzývá Menšík podruhé, na konci dubna s ním prohrál v osmifinále turnaje v Madridu 4:6, 7:6 a 3:6. „Teď je situace jiná, čeká nás mnohem větší zápas na tři vítězné sety v pozdější fázi turnaje. A moc se těším,“ řekl novinářům.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse je nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v tzv. open éře, překonal dosavadní maximum Ivana Lendla z Roland Garros 1981.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Alexander Zverev

Semifinále Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

V semifinále Roland Garros je také jako první Čech od Tomáše Berdycha v roce 2010, právě současný daviscupový kapitán ve Wimbledonu ve stejném roce bojoval jako dosud poslední o trofej z turnaje velké čtyřky. Posledním finalistou na pařížském grandslamu byl v roce 1992 Petr Korda.

Šestadvacátý nasazený Menšík postoupil do semifinále po výhře nad Brazilcem Joaem Fonsecou, předtím vyřadil nasazenou jedenáctku Rusa Andreje Rubljova, osmičku Australana Alexe de Minaura, Argentince Mariana Navoneho a domácího Titouana Drogueta.

„Myslím si, že v této fázi grandslamu, kde už zbývají jen nejlepší čtyři hráči, se kvalita smazává a každý může porazit každého. Neříkám, že jsem favorit, ale šance, že to neskončí jen v semifinále, je podle mě velká. Vyhrát grandslam byl vždy můj obrovský sen,“ uvedl Menšík.

Také olympijský šampion z roku 2021 Zverev usiluje o první grandslamový titul a při absenci zraněného Španěla Carlose Alcaraze a vyřazení Itala Jannika Sinnera cítí velkou šanci. Zatím bez potíží potvrzuje roli hlavního favorita, přišel jen o jeden set.

Semifinále Roland Garros hraje popáté, celkově je mezi čtyřmi nejlepšími na grandslamech pojedenácté. Z toho třikrát se dostal do finále.

Vítěz narazí ve finále na jednoho z italských hráčů – buď na světovou čtrnáctku Flavia Cobolliho, nebo 104. tenistu žebříčku Mattea Arnaldiho. Jejich duel se uskuteční po zápase Menšíka se Zverevem.

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