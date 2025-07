Messi dal v MLS v pátém utkání za sebou dva góly, trefil se i Bucha

Messi tři dny poté, co vytvořil rekord v počtu utkání s více než dvěma góly proti New Englandu, proměnil ve šlágru už po čtvrthodině přímý kop přízemní skákavou střelou k tyči. Po vyrovnání pak mistr světa po hodině hry zachytil rozehrávku brankáře Joea Willise a chladnokrevně rozhodl. Byl to jeho 16. gól v sezoně, kterým dostihl dosavadního lídra tabulky střelců Sama Surridge z Nashvillu.

„Je neuvěřitelné, co dokáže,“ řekl kouč Miami Javier Mascherano. „On už teď překonává rekordy co tři dny, ne po týdnech. Dělá naši hru, je to lídr a pro mě je požehnání, že mohu v této fázi jeho kariéry být u toho,“ dodal argentinský kouč a Messiho bývalý spoluhráč z reprezentace i Barcelony.

Lionel Messi (vpravo) z Interu Miami v běžeckém souboji s Edvardem Tagsethem z Nashville.

Messi dovedl Miami k pátému vítězství za sebou a pomohl ukončit neporazitelnost soupeře, která trvala patnáct soutěžních zápasů od dubnové prohry se Seattlem. Nashville má na třetím místě Východní konference před pátým Miami už jen tříbodový náskok.

Bucha se v dresu Cincinnati prosadil po měsíci a půl a dal v MLS celkem šestý gól. V dalším šlágru dne proti Columbusu bývalý hráč Slavie, Mladé Boleslavi a Plzně skóroval už po 40 sekundách hry střelou z první po zemi a jeho tým vzápětí zvýšil, ale soupeři se povedl obrat. Těsně před poločasem rovněž slepenými góly Columbus vyrovnal a zápas rozhodl vlastní gól obránce Milese Robinsona po hodině hry.

Fotbalisté a fanoušci FC Cincinnati oslavují gól Pavla Buchy.

Cincinnati tím přišlo o vedení v tabulce Východní konference. Porážku využila Philadelphia, která má po výhře 2:0 nad New York Red Bulls nejlepší bilanci v lize. Columbus na Buchův tým ztrácí jediný bod a je se stejným ziskem jako Nashville čtvrtý.