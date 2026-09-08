Messi se po pauze vrací do nominace o Zlatý míč, Ronaldo opět chybí

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  18:24
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Lionel Messi vyhrál pošesté v kariéře Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa.

Lionel Messi vyhrál pošesté v kariéře Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. | foto: Reuters

Lionel Messi s trofejí pro vítěze Finalissima.
Lionel Messi poprvé s kapitánskou páskou během přípravného utkání s Venezuelou...
Lionel Messi (vlevo) oslavuje olympijské zlato se spoluhráčem Sergiem Agüerem.
Byl to strhující závěr velkolepé sportovní akce. Na trávníku stadionu v New...
8 fotografií
Argentinský rekordman Lionel Messi se po dvou letech vrátil do nominace na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, jímž se v minulosti osmkrát stal. Další z legend Portugalec Cristiano Ronaldo naopak ve finálové třicítce již počtvrté za sebou schází.

Mezi uchazeči je šest mistrů světa ze Španělska, nechybí obhájce trofeje Ousmane Dembélé. Užší výběr zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football.

Messi naposledy ovládl prestižní anketu v roce 2023. V uplynulých dvou letech se mezi třicítku nominovaných nedostal, letos v létě však dovedl Argentinu na mistrovství světa v Americe z pozice kapitána až do finále a s týmem mu jen těsně unikla obhajoba zlata.

Devětatřicetiletý útočník nicméně nebude patřit k hlavním favoritům, neboť již třetím rokem nepůsobí v elitním klubu a hraje za Inter Miami, před pár dny navíc oficiálně ukončil kariéru v národním mužstvu.

O dva roky starší Ronaldo, jenž hájí barvy saúdskoarabského an-Nasru, ovládl Zlatý míč pětkrát. V třicetičlenné nominaci byl naposledy před čtyřmi lety, tentokrát mu uškodilo, že s Portugalskem vypadl na světovém šampionátu už v osmifinále proti pozdějším vítězům ze Španělska.

Čerství světoví šampioni mají ve výběru šestici zástupců, nejvíce ze všech zemí. O Zlatý míč se mohou ucházet Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Fabián Ruiz, střelec vítězné branky ve finále Ferran Torres a kapitán Rodri, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Pětinásobné zastoupení má Francie v čele s nejlepším střelcem světového šampionátu Kylianem Mbappém a obhájcem trofeje dalším útočníkem Dembélém. Rekordní desítka hráčů je z Paris St. Germain, úřadujícího vítěze Ligy mistrů.

Pořadatelé ankety oznámili finálovou nominaci i v dalších kategoriích. Oceněni budou nejlepší trenéři mezi muži i ženami či nejlepší fotbalistka. Slavnostní vyhlášení 70. ročníku se uskuteční 26. října v Londýně.

Lionel Messi s trofejí pro vítěze Finalissima.
Lionel Messi poprvé s kapitánskou páskou během přípravného utkání s Venezuelou v Kalkatě.
Lionel Messi (vlevo) oslavuje olympijské zlato se spoluhráčem Sergiem Agüerem.
Byl to strhující závěr velkolepé sportovní akce. Na trávníku stadionu v New Jersey fotbalové hvězdy Lionel Messi (na snímku) a Lamine Yamal, ale i vystoupení Shakiry, Madonny či Justina Biebera. Fenomenální Messi zůstal s Argentinou krok od obhajoby titulu, prohru oplakal. Na světový fotbalový trůn se po 16 letech vrací Španělé. Finálové drama i poločasovou show si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
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