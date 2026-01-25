Jílek bez hranic! Český mladík v olympijské generálce vyhrál i hromadný závod

V konečném pořadí závodů s hromadným startem Jílek obsadil čtvrté místo. Český reprezentant v Německu navázal na druhou pozici ze sobotního závodu na 5000 metrů a před olympijskými hrami potvrdil výbornou formu.
Ve své druhé sezoně v elitním seriálu se z vítězství radoval potřetí v kariéře. Dosud měl devatenáctiletý český talent na kontě triumf na trati 10 000 metrů z Heerenveenu a na poloviční trati z Hamaru. Na olympijských hrách bude kromě tří zmíněných disciplín závodit ještě na patnáctistovce.
Jílek využil zpomalení po prvním bodovaném sprintu ve čtvrtém kole a vyrazil do samostatného úniku. Nikdo ze soupeřů na jeho nástup nezareagoval a devatenáctiletý český talent už se až do cíle nenechal dostihnout.
Druhé místo obsadil Mathieu Belloir z Francie, třetí skončil Andrea Giovannini. V celkovém pořadí disciplíny uhájil první místo před dnes bronzovým Italem Jorrit Bergsma z Nizozemska, jenž dojel na 11. místě.
Závody SP v rychlobruslení
Inzell (Německo)
Muži
Ženy