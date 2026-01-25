Jílek bez hranic! Český mladík v olympijské generálce vyhrál i hromadný závod

  16:30aktualizováno  16:35
Na pěti i deseti kilometrech už se český devatenáctiletý mladík naplno etabloval jako favorit. Ale hromadný start? To je novinka! Metoděj Jílek v Inzellu poprvé v kariéře vládl i v něm a zapsal tak vítězství ve Světovém poháru na třetí ze čtyř svých olympijských disciplín.
Rychlobruslař Metoděj Jílek triumfuje v závodě s hromadným startem v Inzellu. | foto: AP

V konečném pořadí závodů s hromadným startem Jílek obsadil čtvrté místo. Český reprezentant v Německu navázal na druhou pozici ze sobotního závodu na 5000 metrů a před olympijskými hrami potvrdil výbornou formu.

Ve své druhé sezoně v elitním seriálu se z vítězství radoval potřetí v kariéře. Dosud měl devatenáctiletý český talent na kontě triumf na trati 10 000 metrů z Heerenveenu a na poloviční trati z Hamaru. Na olympijských hrách bude kromě tří zmíněných disciplín závodit ještě na patnáctistovce.

Jílek využil zpomalení po prvním bodovaném sprintu ve čtvrtém kole a vyrazil do samostatného úniku. Nikdo ze soupeřů na jeho nástup nezareagoval a devatenáctiletý český talent už se až do cíle nenechal dostihnout.

Druhé místo obsadil Mathieu Belloir z Francie, třetí skončil Andrea Giovannini. V celkovém pořadí disciplíny uhájil první místo před dnes bronzovým Italem Jorrit Bergsma z Nizozemska, jenž dojel na 11. místě.

Závody SP v rychlobruslení

Inzell (Německo)

Muži
500 m: 1. Žurek (Pol.) 34,06, 2. Stolz (USA) 34,10, 3. Kania (Pol.) 34,29, ...divize B: 28. Stodola (ČR) 37,67
Konečné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Stolz 499, 2. Žurek 441, 3. De Boo (Niz.) 372
Závod s hromadným startem: 1. Jílek (ČR), 2. Belloir (Fr.), 3. Giovannini, ...divize B: 13. Procházka (ČR)
Konečné pořadí (po 5 závodech): 1. Bergsma (Niz.) 227, 2. Giovannini 223, 3. Swings (Belg.) 211, 4. Jílek 199, ...46. Procházka 14

Ženy
500 m: 1. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,15, 2. Warmuthová (Něm.) 37,61, 3. Fledderusová (Niz.) 37,62
Konečné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Koková (Niz.) 420, 2. Ziomeková-Nogalová 344, 3. Jacksonová (USA) 335, ...38. Zdráhalová (ČR) 58
Závod s hromadným startem: 1. Groenewoudová (Niz.), 2. Maltaisová (Kan.), 3. Manganellová (USA), ...divize B: 9. Korvasová, 13. Kuršová (obě ČR)
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Manganellová 253, 2. Groenewoudová 252, 3. Blondinová (Kan.) 234, ...29. Korvasová 53, 34. Kuršová 41

