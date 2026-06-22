Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Právě na vyjádření Karviné se čekalo, jestli v osudí losu bude ona, nebo pražská Dukla, která obsadila poslední příčku a sestoupila.
Před týdnem totiž etická komise (FAČR) Karvinou z ligy za korupci nepravomocně vyloučila a klub měl do pondělní půlnoci lhůtu na odvolání. Tu podle důvěryhodných informací iDNES.cz využil, takže nyní platí, že Karviná zůstává v první lize a Dukla je o patro níž.
Proto se los mohl uskutečnit, Ligová fotbalová asociace (LFA) ho zveřejní odpoledne.
Než odvolací komise (FAČR) rozhodne, což může trvat měsíce, Karviná o víkendu 25. a 26. července s dalšími patnácti týmy vstoupí do nového ročníku první ligy.
Jaký další verdikt může padnout?
Karviná s odvoláním proti verdiktu etické komise vzhlíží k naději. Ale také zásadně riskuje.
Odvolací komise totiž může dojít k několika scénářům.
- Trest potvrdí
Pokud se stane nejdřív po startu nového ročníku, Karviná se automaticky stane prvním a jediným přímým sestupujícím, její výsledky budou anulovány a soutěž se bude dohrávat s patnácti účastníky
Ligové kolo tak bude mít na programu sedm místo osmi zápasů a jeden z klubů bude pauzírovat. A Karviná zbytek sezonu zůstane bez fotbalu.
Když odvolací komise rozhodne do startu nového ročníku, Karviná už do něj nenastoupí a od prvního kola se hraje v patnácti. Platí, že Karviná se stane v tu chvíli sestupujícím a bude rok bez fotbalu.
- Trest zmírní
Nejpravděpodobnější varianta. Odvolačka změní vyloučení z ligy na bodový odpočet, maximum je dvacet bodů.
V tu chvíli Karviná pokračuje v nejvyšší soutěž, jen se jim od jejího bodového zisku odečte trest od odvolací komise.
V minulé sezoně Karviná získala v základní části 39 bodů, pokud ji by odečtení zůstalo devatenáct, měla by v nadstavbě velké potíže s odvrácením sestupu. Navíc se očekává, že bude disponovat slabším kádrem a méně penězi, protože po vypuknutí aféry se od ní odvrátili sponzoři.
- Trest zruší
Odvolací komise funguje tak, že zkoumá rozhodnutí prvoinstančního tribunálu, což je vedle etické komise také Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA).
Pokud najde pochybení, v krajním případě může trest úplně zrušit. Pak se pokračuje s Karvinou v lize i šestnácti účastníky, jako by žádný verdikt etické komise nepadl.
- Trest zvýší
Odvolačka však může dokonce i přitvrdit a Karvinou poslat až do třetí ligy. To se však nepředpokládá.
Rozhodnutí odvolací komise bude na fotbalové půdě už konečné, klub se však může ještě obrátit na soud. Jeho řízení však složení první a druhé ligy v nadcházející sezoně neovlivní.