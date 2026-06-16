S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?

Všechno, nebo nic.
Karviná s odvoláním proti verdiktu etické komise, která ji za korupci vyloučila z ligy, vzhlíží k naději. Ale také zásadně riskuje.
Odvolací komise totiž může v dalších dnech či týdnech dojít k několika scénářům.
Trest potvrdí, v tom případě se Karviná automaticky stane sestupujícím v příštím ligovém ročníku, který se tak bude hrát jen s patnácti účastníky. Všem ostatním odpadají obavy z přímého sestupu.
Ligové kolo tak bude mít na programu sedm místo osmi zápasů a jeden z klubů bude pauzírovat. A Karviná celou příští sezonu zůstane bez fotbalu.
Když komise trest zmírní, například odečte body, Karviná začne nejvyšší soutěž v minusu.
Odvolačka může dokonce přitvrdit a Karvinou poslat až do třetí ligy.
Nebo také trest úplně zrušit. Pak se pokračuje, jak by žádný verdikt etické komise nepadl.
Rozhodnutí odvolací komise bude na fotbalové půdě už konečné, klub se však může ještě obrátit na soud. Jeho řízení však složení první a druhé ligy v nadcházející sezoně neovlivní.
Etická komise vyloučila klub z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun za korupční jednání svého šéfa Jan Wolfa v průběhu jara 2024.
Wolf, který je zároveň primátorem města, má zaplatit pokutu tři miliony a dvanáct let nesmí působit ve fotbale.
„Rozhodnutí etické komise je pro nás šokem a rozhodně s ním nesouhlasíme. Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme,“ oznámila Karviná druhý den na svém webu.
„Klub je trestán za údajné jednání osoby, která v dané době klub nezastupovala, aniž by vůbec komise tuto osobu vyslechla. Rovněž jsme od počátku upozorňovali na to, že Etická komise FAČR vůbec není k projednání věci příslušná. Podle disciplinárního řádu proto mělo dojít k postoupení věci disciplinární komisi, to se ale nestalo. Pokud by trest nabyl právní moci, byl by pro klub v podstatě likvidační.“
Jak s evropskými poháry?
Signál, který v pondělí večer vyslala etická komise, je však rovněž důležitý pro všechny české kluby z pohledu pohárové Evropy.
Ve středu se losují druhá předkola, v nichž UEFA zatím vede Plzeň v Evropské lize a Hradec Králové v Konferenční lize.
Karviná si jako vítěz domácího poháru sportovní cestou zajistila účast až v závěrečném předkole Evropské ligy. Pokud by tam neuspěla, přesune se do základní fáze Konferenční ligy.
Jenže Evropská fotbalová unie (UEFA) uplatňuje pravidlo, podle něhož nesmí hrát evropské poháry týmy, které byly zapleteny do korupčního jednání. V minulosti na to doplatil Fenerbahce Istanbul, který byl těsně před losem vyřazen z Ligy mistrů. V roce 2012 olomouckou Sigmu nahradila Mladí Boleslav.
Verdikt etické komise sice není pravomocný, ale UEFA podle dostupných informací stačí i rozhodnutí prvoinstančního tribunálu. Pokud by Karvinou ze svých soutěží vyřadila, dotkne se to Plzně, Hradce i Jablonce, který skončil mimo pohárové příčky.
Jelikož je triumf v poháru nejvýhodnějším počinem po zlaté a stříbrné příčce v lize, karvinskou pozici by převzal třetí týmy ligové soutěže, což je Plzeň.
Hradec Králové by následně zaujal pozici Viktorie v 2. předkole Evropské ligy a místo sebe by do Konferenční ligy pustil Jablonec, jenž v uplynulé sezoně obsadil páté místo.
Podle zjištění iDNES.cz Plzeň či Jablonec během úterý k přesunům v losovacím aktu neměly žádné informace.
Když se klub nakonec neodvolá?
Pokud by Karviná nakonec změnila názor, trest přijala a neodvolala se, potěší především pražskou Duklu.
Trest by se změnil na pravomocný a jelikož padl ještě v posledním ročníku, stala by se Karviná přímým sestupujícím.
Její výsledky by Ligová fotbalová asociace (LFA) anulovala a Dukla, který obsadila poslední příčku, by zůstala mezi elitou. A Karviná by se tak zapojila do příštího ročníku druhé ligy a mohla bojovat o návrat.
Ale pokud se odvolá a verdikt etické komise na asociaci potvrdí, odehraje se soutěž s patnácti tým, Dukla bude bojovat v druhé lize a Karviná se do soutěže zapojí až v létě 2027. Ligu by tak mohla hrát nejdřív od léta 2028.
Etická komise rozhodla uspěchaně.
Prohlášení MFK Karviná v celém znění
„Rozhodnutí etické komise je pro nás šokem a rozhodně s ním nesouhlasíme! Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme. Poskytli jsme komisi veškerou součinnost, na jejím jednání se zástupcem klubu, který obsáhle vypovídal, jsme zodpověděli všechny dotazy, které jsme opakovaně od komise dostávali a poskytli jsme všechny dokumenty, které po nás komise chtěla. Avizovali jsme, že jsme připraveni poskytnout i další součinnost, pokud bude potřeba. Komise však na naši nabídku nereagovala.“
„Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že Etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla. Jsme přesvědčeni, že žádný důkaz proti klubu nebyl v řízení proveden.“
„Klub je trestán za údajné jednání osoby, která v dané době klub nezastupovala, aniž by vůbec komise tuto osobu vyslechla! Rovněž jsme od počátku upozorňovali na to, že Etická komise FAČR vůbec není k projednání věci příslušná. Podle disciplinárního řádu proto mělo dojít k postoupení věci disciplinární komisi, to se ale nestalo. Pokud by trest nabyl právní moci, byl by pro klub v podstatě likvidační.“
„Každopádně jsme připraveni bojovat dál. S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva podat odvolání k Odvolací komisi FAČR.“
„Do pravomocného ukončení celého řízení se k případu nebudeme podrobněji vyjadřovat. Nadále pokračujeme v přípravách na nadcházející soutěžní ročník a budeme hájit zájmy klubu všemi dostupnými právními prostředky.“