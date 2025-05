Maraton a autobusy MHD Linka 176 pojede od 9:30 do 12:00 v trase Stadion Strahov – Arbesovo náměstí – Anděl – Na Knížecí. Zastávky Jiráskovo nám., Palackého nám. a Karlovo náměstí se ruší. Linka 194 pojede po celý den jen v jednom směru: Nemocnice pod Petřínem – Malostranské nám. – Malostranská – Valdštejnské nám. – Malostranské nám. – Šporkova – Nemocnice pod Petřínem. Linka 207 bude od 8:45 do 16:15 zkrácena do trasy Ohrada – Nemocnice Na Františku. Zastávky Nemocnice Na Františku (ve směru Staroměstská), Právnická fakulta a Staroměstská se ruší. Zastávka Nemocnice Na Františku (směr Ohrada) se přesune do Klášterské ulice.