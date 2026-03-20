Lehečka a Muchová postupují, Nosková i Valentová v Miami končí po druhém kole

  22:17aktualizováno  21. března 10:08
Jiří Lehečka a Karolína Muchová postoupili na tenisovém turnaji v Miami do třetího kola. Lehečka přehrál sedmnáctiletého Moise Kouamého 6:2, 7:5. Muchová zdolala Camilu Osoriovou 4:6, 6:2, 7:5. Linda Nosková a Tereza Valentová naopak vypadly. Ve zpožděném programu, který i v pátek výrazně narušil déšť, prohrála světová třináctka Nosková několikrát přerušený duel se Soranou Cirsteaovou 2:6, 6:3, 4:6. Valentová podlehla Dianě Šnajderové ve dvou tiebreacích 7:9, 3:7.

Pořadatelé kvůli skluzu z předchozích dnů posunuli start pátečního programu už na 15:00 SEČ, bouřka nad Miami ale tenisty rychle vyhnala z kurtů. Po takřka tříhodinovém čekání se mohlo pokračovat, další přeháňky si ale později vynutily znovu kratší pauzy.

Lehečka měl v úvodním kole volno, zatímco Kouamé překvapil výhrou nad domácím Zacharym Svajdou. Proti Lehečkovi však už neuspěl. Český tenista snadno získal první set a jediné tři brejkboly musel odvracet ve druhé sadě za stavu 3:4. Závěr utkání už kontroloval a postup do boje o osmifinále slavil po hodině a 36 minutách. Lehečka se mohl opřít o servis, neztratil ho ani jednou.

Jeho dalším soupeřem bude Američan Ethan Quinn. O dva roky mladší Američan, který ve žebříčku ATP figuruje na 56. místě, ve druhém kole zaskočil jedenáctého nasazeného Nora Caspera Ruuda a připsal si nejcennější skalp kariéry.

Muchová už odehrála duel s Osoriovou ve slunečném počasí bez přerušení a s houževnatou přemožitelkou Kateřiny Siniakové z úvodního kola bojovala více než dvě a půl hodiny. Kolumbijka získala první set po brejku v desátém gamu 6:4, druhý set ale ovládla česká favoritka.

V rozhodující sadě Muchová přišla jako první o podání, ziskem čtyř her v řadě ale skóre znovu otočila. Za stavu 5:4 však zápas nedokázala na první pokus dopodávat. Zvládla to až po dalším brejku, kdy utkání uzavřela na servisu čistou hrou.

Jedenadvacetiletá Nosková se s Cirsteaovou utkala letos už potřetí, tentokrát ale nedokázala navázat na dramatické třísetové vítězství z předchozího turnaje v Indian Wells, kde pak došla až do semifinále. Rozhodující sadu po ztrátě servisu z úvodního gamu tentokrát po dvouhodinovém boji prohrála.

Devatenáctiletá Valentová sehrála při premiérovém startu v Miami se Šnajderovou ještě o půl hodiny delší bitvu. V prvním setu odvrátila Rusce šest setbolů, než kapitulovala, ve druhém pak světová dvacítka proměnila první mečbol.

Nezaváhala naopak světová jednička Carlos Alcaraz, který v bouřlivé kulise centrálního dvorce porazil brazilského mladíka Joaa Fonsecu. Španělský vítěz turnaje z roku 2022 vyhrál dvakrát 6:4 a jeho dalším soupeřem bude Sebastian Korda.

Ve vítězném tažení pokračuje šampionka z Indian Wells Aryna Sabalenková. Duel světové jedničky pořadatelé ve zpožděném programu kvůli dešti přesunuli na jeden z menších kurtů a Běloruska zvládla bitvu s domácí Ann Liovou 7:6, 6:4. Uspěla i poražená finalistka z Indian Wells Jelena Rybakinová, světová dvojka z Kazachstánu přehrála krajanku Julii Putincevovou dvakrát 6:3.

Turnaj mužů a žen v Miami

tvrdý povrch

Muži (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo
Lehečka (21-ČR) - Kouamé (Fr.) 6:2, 7:5

Ženy (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Muchová (13-ČR) - Osoriová (Kol.) 4:6, 6:2, 7:5
Cirsteaová (Rum.) - Nosková (14-ČR) 6:2, 3:6, 6:4
Šnajderová (20-Rus.) - Valentová (ČR) 7:6 (9:7), 7:6 (7:3)

