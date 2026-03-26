Debakl v boji o finále. Muchová nevyzrála na Gauffovou ani v Miami, skóre s ní má 0:6

  22:50aktualizováno  22:50
Tenistka Karolína Muchová do finále prestižního turnaje WTA 1000 v Miami nepostoupila. Světové čtyřce Američance Coco Gauffové podlehla jasně 1:6, 1:6, utkání s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ztratila za hodinu a půl.

Coco Gauffová přijímá gratulace od Karolíny Muchové po semifinále v Miami. | foto: AP

Devětadvacetiletá Muchová prohrála s Gauffovou i šestý vzájemný zápas, popáté proti ní neuhrála ani set. Letos na Američanku nestačila podruhé po osmifinále Australian Open. O sedm let mladší Gauffová narazí ve finále buď na světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Kompletní tenisové výsledky

Olomoucká rodačka Muchová, která plnila roli nasazené čtrnáctky, přišla šestkrát o servis a využila jen jeden z osmi brejkbolů. Gauffová nemusela litovat ani pěti dvojchyb.

Muchová přitom zahájila duel nadějně a hned v úvodní hře ukořistila brejk. Poté už ale v prvním setu nezískala ani game a Gauffová vývoj otočila. Odvrátila další tři brejkboly, třikrát servis české hráčce vzala a úvodní set doservírovala čistou hrou.

Předloňská vítězka Turnaje mistryň pokračovala v precizním výkonu i ve druhé sadě. Po dalších dvou brejcích utekla do vedení 4:0 a měla tou dobou deset vyhraných gamů v řadě. Muchová sice snížila a za stavu 1:4 se ještě dostala ke dvěma brejkbolům, Gauffová je ale smazala a vzápětí na příjmu využila první mečbol.

Tenisový turnaj v Miami

tvrdý povrch

Ženy (dotace 9 415 725 dolarů)

Dvouhra - semifinále
Gauffová (4-USA) - Muchová (13-ČR) 6:1, 6:1

