Macháč končí v Miami ve druhém kole, Bouzkovou vyřadila nasazená Ruska

Macháč uhrál v úvodních třech gamech s Moutetem jen dva fiftýny a za 19 minut dostal „kanára“.
V druhé sadě naopak prolomil třikrát servis soupeři a vynutil si třetí set. V něm rozhodl 33. hráč světa Moutet jediným brejkem ve třetí hře.
Bouzková vedla v prvním setu nad Andrejevovou 4:2 poté, co jí dvakrát za sebou vzala podání. Pak ale sama o servis přišla, v desátém gamu při podání soupeřky neproměnila dva setboly a v tie-breaku měla navrch ruská tenistka.
Druhou sadu začala česká hráčka brejkem, jenže od stavu 2:1 přišla třikrát o podání a světové desítce podlehla i počtvrté v kariéře.