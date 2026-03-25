Český podpis v NHL. Gólman Hrabal se domluvil na tříleté smlouvě s Utahem

Jednadvacetiletý pražský rodák odešel do zámoří ze Sparty a první sezonu (2022/23) odchytal v USHL v barvách mužstva Omaha Lancers. Následující tři ročníky hájil branku Univerzity Massachusetts v NCAA.
V této sezoně nastoupil do 29 zápasů, vychytal v nich 19 výher, v průměru inkasoval 1,95 gólu na utkání, měl úspěšnost zákroků 93,7 % a čtyřikrát udržel čisté konto. Dostal se i mezi tři finalisty Mike Richter Award, ceny pro nejlepšího gólmana v univerzitním hokeji.
We have signed goaltender Michael Hrabal to a three-year entry level contract. ✍️— Utah Mammoth (@utahmammoth) March 25, 2026
Hrabal will report to the Tucson Roadrunners (AHL).
Klub si dvoumetrového gólmana vybral (tehdy ještě jako Arizona Coyotes) při draftu NHL v roce 2023 ze 38. místa.
Hrabal dal o sobě velmi výrazně vědět na ostře sledovaných turnajích mistrovství světa hráčů do 20 let. Loni i předloni byl jedničkou týmu a na obou šampionátech se velmi výrazně podílel na zisku bronzových medailí. Vedle jiného pomohl svým výkonem na cestě za cenným kovem k překvapivým čtvrtfinálovým triumfům nad favorizovanou Kanadou.
Jedničkou prvního týmu Mammoth je v současnosti Karel Vejmelka, jenž působí v klubu od svého příchodu do NHL v roce 2021. Záda mu v této sezoně kryje v roli dvojky Vítek Vaněček.