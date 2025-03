Špaček může nastoupit, disciplinární komise jeho zákrok loktem dál netrestala

Špaček nešetrně a spíš nešikovně fauloval v desáté minutě obránce Mariána Adámka. V souboji u mantinelu se sparťanský útočník otáčel a velkou ránou zasáhl třineckého zadáka loktem do hlavy.

Adámek zůstal otřesený ležet, Špaček mu způsobil i krvavý šrám.

Sudí Hribik a Zeliska po rychlé konzultaci u videa nakonec poslali útočníka domácích předčasně do kabiny.

„Dal mu loktem přímo do obličeje. Prostě pětiminutový trest, bohužel...“ vysvětloval záhy Hribik trenérovi Pražanů Pavlu Grossovi.

Ten s verdiktem nebyl spokojený, s rozhodčím se následně pustil do emotivní slovní přestřelky.

„To máte dobrej metr teda, to jsem zvědavej, jestli to takhle udržíte i na druhé straně,“ pravil Gross. „Hele, já ti to přijel vysvětlit v klidu a ty seš arogantní,“ odpovídal Hribik. „Cože jsem? Že jsem arogantní, to už neříkej, tyvole!“ obořil se Gross.

Sparťan Kryštof Hrabík se tlačí před třineckého gólmana Ondřeje Kacetla.

Po zápase už situaci komentoval klidněji, chladným ho nechal i dotaz, zdali se obává dodatečného trestu pro Špačka.

„My to neovlivníme, nebudeme si s tím dělat hlavu. Nebudu to komentovat,“ řekl.

Sparta do Špačkova faulu držela jasnou převahu, vedla 2:0. Třinec ale dlouhou přesilovku dvakrát využil a srovnal, ve druhé třetině se dokonce dostal do vedení, na které ale rychle odpověděl domácí bek Aaron Irving. V prodloužení pak rozhodl o výhře Pražanů Vladimír Sobotka.

Špačka postrádali sparťané především na přesilových hrách, kde svou šikovností vyniká nejvíce. Nicméně i při hře na pět musel Gross se svými asistenci lepit vzniklou mezeru na centru druhého útoku, jelikož právě posila ze švýcarské Ženevy vedle Romana Horáka a Filipa Chlapíka patřila mezi největší zbraně týmu v závěru základní části.

Teď si ale můžou oddychnout, disciplinární komise totiž řízení zastavila a Špaček tak může zase nastoupit.