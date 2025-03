Oceláře posílil reprezentant. Po životní sezoně ve Finsku se vrací Kovařčík

„Věděl jsem, že se jednou vrátím. Zahraničí jsem si vyzkoušel, ve Finsku jsem strávil tři roky. Nové zkušenosti mě posunuly, i já osobně jsem se posunul. Měl jsem samozřejmě i nabídky jinam, ale Třinec pro mě byl jasně první volba. V Česku bych jiný klub jen tak neupřednostnil,“ uvedl Kovařčík na klubovém webu.

Osmadvacetiletý útočník opustil Třinec v roce 2022. Nejprve hrál dvě sezony za Jukurit Mikkeli, před rokem se přesunul do Kärpätu. V Oulu odehrál nejvydařenější sezonu v kariéře. V 53 zápasech nasbíral 62 bodů za 13 branek a 49 asistencí. O triumf v kanadském bodování ligy jej připravily i zdravotní problémy, odehrál totiž o sedm zápasů méně než vítězný Artem Leppänen z celku Sport Vaasa.

Připustil, že ho to mrzelo. „Byla to škoda. Když jsem se zranil, měl jsem náskok asi čtyři body. Pak už jsem se ale na to mohl jen dívat a čekat, jak to dopadne. Nakonec mě přeskočil jeden hráč, obránce! Překonal snad všechny rekordy, které ve Finsku byly. Pro něho to byla hezká pohádka. Přeju mu to, ale samozřejmě mě to i štvalo,“ řekl Kovařčík,

Kovařčík se v týmu Ocelářů opět sejde i s bratrem Ondřejem, jenž z Třince odešel s ním. O rok starší sourozenec se do extraligy vrátil již před rokem. Nejprve sice zamířil do Českých Budějovic, v listopadu se ale přesunul do Slezska.

„Určitě hrálo roli i to, že je brácha tady. To je jasné. Jsem rád, že tu je. Je úsměvné, že jsme se rozdělili, Ondra podepsal dlouhou smlouvu v Budějovicích, ale teď jsme zase oba tady. Takový je někdy hokejový život,“ řekl Kovařčík.