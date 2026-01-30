Nejdřív Plzeň, teď Kolín. Nejbohatší Čech vstupuje po fotbalu také do hokeje

„Pan Strnad ví o všech procesech, které této dohodě předcházely. Ale nebude úplně podrobně dohlížet na jednotlivé kroky spolupráce,“ řekl Jan Mikulecký, generální ředitel společnosti Retia. „Ta situace je diametrálně odlišná od té ve fotbalové Plzni,“ přiblížil Mikulecký.
Kolín hraje druhou nejvyšší soutěž a aktuálně mu v tabulce překvapivě patří třetí příčka za Slavií a Jihlavou. Postupně zvedá i úroveň své mládežnické základny, dorost i junioři po loňských postupech taktéž úspěšně působí ve druhé nejvyšší soutěži.
„Celým motivem začínající spolupráce je obrovská pracovitost klubu, to jsou hodnoty, které my vyznáváme. Věříme, že tato spolupráce pomůže i právě rozvoji mládeže a osloví celý region,“ podotkl Mikulecký.
Čtvrteční oficiální oznámení zajímavého partnerství proběhlo v reprezentativním sále kolínské radnice za účasti vedení města, které hokej dlouhodobě podporuje.
„Moc si vážím toho, že se našel významný partner. Hokej není úplně levný sport, a to včetně infrastruktury. Ve městě se jedná o jednoznačně nejnavštěvovanější sport, stoupá i mládež. Nového partnera klubu i městu moc přeji,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar.
Smlouva mezi klubem a společností Retia byla podepsána na tři roky. Výši podpory nechtěla ani jedna ze stran prozradit. „Řeknu jen tolik, že bude vyšší než u předchozího partnera,“ sdělil Mikulecký.
Informace o novém partnerovi v Kolíně už několik dnů prosakovala a fanoušci okamžitě spekulovali, že spojení klubu se společností Michala Strnada přinese v brzké době postup do extraligy či novou arénu. Nic takového ale zřejmě nenastane.
„Nedojde k žádné skokové změně,“ ujistila Iva Horová, předsedkyně správní rady kolínského klubu. „Umožní nám to navázat v práci na to, kam jsme se dostali teď. Snažíme se pracovat i na akcích, které přesahují rámec klubu. Dětí máme čím dál víc a díky nové spolupráci můžeme tuhle činnost rozvíjet,“ doplnila.
Pardubická společnost Retia je přední český výrobce radarových systémů, systémů velení a řízení komunikačních a kontrolních systémů, člen skupiny CSG Michala Strnada.
„Jsme pardubická firma, ale tam jsme viděli ten trh na sportovním poli trochu přesycený. Myslíme si, že tahle spolupráce může být přínosná pro všechny strany,“ řekl Mikulecký.
Kolín se nyní chystá na play off, i se svými odchovanci Pavlem Musilem a Jaroslavem Vlachem, kteří se letos vrátili do mateřského klubu po dlouhých letech v extralize.
„Ještě na konci přestupního termínu řešíme možné posílení, máme rozjednané dvě věci,“ prozradil sportovní manažer Lukáš Krejčík. „Ale chceme se dál chovat hospodárně, i proto plánujeme nadále spolupracovat s extraligovými kluby a získávat od nich nadějné hráče. Kluci u nás mají prostor se ukázat a vrátit se zpátky do nejvyšší soutěže.“
Retia bude s klubem spolupracovat i na různých zajímavých aktivitách, namátkou jde o Kozlíkovu olympiádu mateřských školek, projekt Učíme děti bruslit nebo mládežnické turnaje.