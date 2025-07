Hradec Králové si od Van Burena hodně slibuje, s obsazením pozice hrotového útočníka se potýkal.

„Delší dobu jsme hledali zkušeného útočníka, který má potřebnou kvalitu a charakter. Zároveň jsme hledali hráče, který už je prověřený, zná české prostředí, má výbornou předfinální fázi a umí dávat góly. Mick van Buren toto beze zbytku splňuje,“ uvedl sportovní ředitel Východočechů Jiří Sabou.

Van Buren působil v letech 2016 až 2024 ve Slavii, s níž získal devět trofejí, z toho čtyři ligové tituly. Během angažmá v Edenu byl také na hostováních v Haagu, Liberci a Českých Budějovicích, odkud se zná s nynějším trenérem Davidem Horejšem. V české lize má na kontě 160 startů a 34 branek. Vloni v létě přestoupil do Cracovie, kde se upsal na dva roky, po polovině smlouvy nicméně míří do Hradce.

„O zájmu Hradce jsem věděl poměrně brzy, potom jsem i já sám začal uvažovat o tom, co by mi tohle přestupové okno mohlo přinést. Kvůli své situaci v Polsku jsem začal uvažovat o změně. Když se varianta návratu do Čech ukázala být reálnější, tak jsem si začal zjišťovat informace,“ řekl Van Buren.

Slávistický útočník Mick van Buren se snaží zastavit Chrise Bediu ze Servette Ženeva.

„Poznal jsem, že v Hradci se teď rozvíjí skutečně zajímavý projekt, o kterém jsem se bavil s lidmi z klubu. Zvlášť s trenérem Horejšem jsem toho probral hodně. Probudil ve mně velký zájem, takže jsem teď opravdu šťastný, že jsem tady,“ dodal.