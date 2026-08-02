Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

  7:41aktualizováno  7:41
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Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 na mosteckém autodromu si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl pátá a zároveň coby nejlepší žena. Startovala pod českou vlajkou, neboť její maminka Markéta je rodačkou z Plzně. Talentovanou pilotku podpořila široká rodina včetně prarodičů nebo některých sourozenců. Létající Fin, jak se dvojnásobnému mistrovi světa formule 1 přezdívalo, rozdal nadšeným fanouškům nespočet podpisů.

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4 Ella Häkkinen s tátou po závodě.
Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen, závodnice formule 4, na trati ve stroji Tatuus T-421.
Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen závodí ve formuli 4 pod českou vlajkou.
Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen, závodnice formule 4, při focení s fanouškem.
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