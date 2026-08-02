2. srpna 2026 7:41, aktualizováno 7:41
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 na mosteckém autodromu si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl pátá a zároveň coby nejlepší žena. Startovala pod českou vlajkou, neboť její maminka Markéta je rodačkou z Plzně. Talentovanou pilotku podpořila široká rodina včetně prarodičů nebo některých sourozenců. Létající Fin, jak se dvojnásobnému mistrovi světa formule 1 přezdívalo, rozdal nadšeným fanouškům nespočet podpisů.