Pošesté královnou! Shiffrinová vyrovnala rekordní počet celkových vítězství ve SP

Autor: ,
  13:29aktualizováno  13:37
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová pošesté ovládla Světový pohár a vyrovnala rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Celkové prvenství si zajistila na závěr sezony jedenáctým místem v obřím slalomu v Hafjellu. Závod vyhrála Valérie Grenierová z Kanady a připsala si třetí vítězství v kariéře.

Mikaela Shiffrinová se raduje z triumfu ve Světovém poháru, vedle ní snoubenec Aleksander Aamodt Kilde. | foto: AP

Druhá byla se ztrátou 43 setin Norka Mina Fürstová Holtmannová a třetí skončila již jistá držitelka malého glóbu Julia Scheibová z Rakouska.

Jednatřicetiletá Shiffrinová, která v aktuální sezoně získala i malý glóbus za slalom, navázala na celková prvenství z let 2017 až 2019 a 2022 a 2023. Moserová-Pröllová vládla Světovému poháru v 70. letech.

Shiffrinová do posledního závodu ročníku vstupovala s náskokem 85 bodů před Emmou Aicherovou z Německa a jistotou, že celkový triumf jí zajistí jakékoliv umístění v nejlepší patnáctce.

V prvním kole Shiffrinová skončila až na 17. příčce, ale ve druhém zabrala. Když se dvě následující soupeřky v konečném pořadí propadly za ni, mohla zisk velkého glóbu oslavit ještě před tím, než se Aicherová vydala k druhé jízdě.

Aicherová mohla Shiffrinovou o triumf připravit, pouze pokud by vyhrála a americká hvězda nebodovala. Dvaadvacetiletá Němka sice po prvním kole držela naději třetím místem, ale nakonec byla dvanáctá.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.