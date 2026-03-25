Druhá byla se ztrátou 43 setin Norka Mina Fürstová Holtmannová a třetí skončila již jistá držitelka malého glóbu Julia Scheibová z Rakouska.
Jednatřicetiletá Shiffrinová, která v aktuální sezoně získala i malý glóbus za slalom, navázala na celková prvenství z let 2017 až 2019 a 2022 a 2023. Moserová-Pröllová vládla Světovému poháru v 70. letech.
Shiffrinová do posledního závodu ročníku vstupovala s náskokem 85 bodů před Emmou Aicherovou z Německa a jistotou, že celkový triumf jí zajistí jakékoliv umístění v nejlepší patnáctce.
V prvním kole Shiffrinová skončila až na 17. příčce, ale ve druhém zabrala. Když se dvě následující soupeřky v konečném pořadí propadly za ni, mohla zisk velkého glóbu oslavit ještě před tím, než se Aicherová vydala k druhé jízdě.
Aicherová mohla Shiffrinovou o triumf připravit, pouze pokud by vyhrála a americká hvězda nebodovala. Dvaadvacetiletá Němka sice po prvním kole držela naději třetím místem, ale nakonec byla dvanáctá.